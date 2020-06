Beautiful: le riprese di nuovo al via, tra misure anti Covid-19

La soap riparte sul set dopo la pausa imposta dal Coronavirus, ma l’intero cast dovrà rispettare un rigido protocollo per evitare il contagio. Sconsigliate le scene ravvicinate, ragione per la quale gli autori hanno dovuto riadattare i copioni

A causa del Coronavirus era stato costretto a fermarsi per la prima volta nei suoi 33 anni di vita. Ora però, il set di "Beautiful" ha riaperto i battenti per portare avanti l'ormai mitica storia della famiglia Forrester, che riparte da dove si era fermata. Gli attori della soap, prodotta da CBS, sono tornati a girare con nuovi copioni e una serie di regole da rispettare per garantire la sicurezza sanitaria dell’intera troupe.

Niente scene ravvicinate e "new entry" nel cast

La produzione della serie ha deciso di ricominciare le riprese a seguito del protocollo diffuso della Contea di Los Angeles, dedicato nello specifico al mondo dello spettacolo. Nel documento le autorità chiedono a tutti i membri del cast di indossare mascherine di protezione, ad eccezione degli attori quando sono in corso le riprese, e di disinfettare le mani prima e dopo le scene. Inoltre vengono richiesti regolari controlli dei sintomi, attraverso ad esempio dispositivi per la misurazione della temperatura corporea, e vengono fortemente scoraggiate le scene che richiedono un contatto ravvicinato, come ad esempio effusioni o combattimenti. E proprio per alcune scene sentimentali in cui qualche contatto fisico risulta imprescindibile, la produzione ha previsto delle "new entry" molto speciali nel cast: quando il taglio della scena e delle riprese lo permetterà verranno infatti usate come controfigure per queste occasioni i partner degli attori nella vita reale.

Riscritti i copioni

Per rispettare queste prescrizioni gli autori hanno riscritto i copioni degli attori, che quindi eviteranno gli appassionati baci che hanno reso la soap famosa in tutto il mondo. A seguito dell’interruzione delle riprese dello scorso 17 marzo, l’ultima puntata andata in onda negli Stati Uniti è datata 22 aprile e per ora non è nota la data del ritorno sullo schermo, che probabilmente sarà durante il mese di luglio.