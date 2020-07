Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 16 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 16 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stuber – Autista d’assalto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Action-comedy con Dave Bautista e Kumail Nanjiani. Un poliziotto cerca la propria vendetta ed è sulle tracce di un boss. Sale dunque in auto con un timido autista Uber, dando inizio a una folle avventura.

Fast & Furious 5, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quinto capitolo della celebre saga, con protagonisti Vin Diesel, Paul Walker e The Rock. Pellicola ambientata in Brasile, dove Brian e Dom rimettono insieme la squadra per un furto colossale.

John Wick – Capitolo 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Il ritorno in azione di John Wick ha attirato le attenzioni di un membro della famiglia criminale che controlla il suo mondo underground. Ha un patto di sangue da saldare e, dopo averlo fatto, sarà pronto a vendicarsi dell’uomo che lo ha costretto a uccidere ancora.

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Nuova versione della leggenda di Ercole. Ignaro del proprio destino da eroe, Ercole desidera unicamente l’amore di Hebe ed è pronto a tutto per ottenerlo.

Film biopic da vedere stasera in TV

Tolkien, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Biopic dedicato alla vita di J. R. R. Tolkien, autore de “Il Signore degli Anelli”. A interpretarlo è Nicholas Hoult, col quale vengono ripercorsi gli anni formativi dell’autore.

Truman Capote: a sangue freddo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Oscar e Golden Globe a Philip Seymour Hoffman, che interpreta Truman Capote. Si racconta nel film del suo capolavoro, “A sangue freddo”, frutto delle confessioni di un killer dopo il massacro di una famiglia.

8 Mile, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film tra biopic e romanzato, che racconta la storia di Eminem. Il giovane “Rabbit” si fa strada nella scena rap, dominata da afroamericani, nella Detroit del 1995.

Film comici da vedere stasera in TV

Dolcissime, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tre ragazze sono costantemente derise dai loro compagni di scuola per l’aspetto fisico. Cercheranno il proprio riscatto in una gara di nuovo sincronizzato.

Vi presento i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Terzo capitolo della saga con Robert De Niro e Ben Stiller. L’impacciato Greg dovrà dimostrarsi all’altezza per succedere a Jack nel ruolo di capofamiglia.

Metti una notte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con Cristiana Capotondi e Amanda Lear. Nella notte di Roma, Martino cerca l’amore al fianco di una bambina e una nonna eccentrica.

Lui è peggio di me, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Due scapoli sono grandi amici e soci in affari. Il loro rapporto viene messo però a dura prova quando uno di loro si innamora e si sposa.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

2012, ore 21:00 su Sky Cinema Action

John Cusack, Amanda Peet e Woody Harrelson in un film catastrofico basato sulla profezia dei Maya, che indicava il 2012 come l’anno nel quale il mondo sarebbe giunto alla sua conclusione.

Film horror da vedere stasera in TV

The Domestics, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror post-apocalittico che vede una coppia alla ricerca di un luogo dove poter vivere sereni. Sullo sfondo vi è un’America dilaniata da una guerra batteriologica, piombata nelle mani di bande armate.

Film romantici da vedere stasera in TV

Carol, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Melodramma con Cate Blanchett e Rooney Mara. Film ambientato negli anni ’50. Due donne sfidano il perbenismo per vivere la loro storia d’amore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il coraggio della verità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Una giovane assiste all’omicidio di un suo amico, afroamericano, per mano di un poliziotto. Diventa così una scomoda testimone.

I programmi in chiaro

Che Dio ci aiuti, ore 21:25 su Rai 1

Quindicesimo episodio della quinta stagione, dal titolo “Attenti al lupo”. Suor Angela teme per Ginevra. Il padre è uscito dal carcere e vuole tornare nella sua vita.

Hawaii Five-O, ore 21:45 su Rai 2

Diciannovesimo episodio della nona stagione, dal titolo “Artisti di strada”. Indagato per l’omicidio di un addetto al lavaggio dei vetri, McGarrett scopre che si trattava di un noto artista di strada.

In arte – Gianna, ore 21:20 su Rai 3

Pino Strabioli incontra la regina indiscussa del rock italiano: Gianna Nannini.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo appuntamento con “Temptation Island”, reality che mette alla prova svariate coppie, tentate da alcuni single presenti in un villaggio turistico.

L’alba del pianeta delle scimmie, ore 21:30 su Italia 1

Will è un giovane scienziato alla ricerca di una cura per l’Alzheimer attraverso la creazione di un virus benigno. Un giorno decide di tenere per sé il figlio di una delle sue migliori cavie, Caesar. Uno scimpanzè la cui intelligenza è impressionante e ben presto si renderà conto della condizione dei propri simili.

I Legnanesi – La famiglia Colombo, ore 21:25 su Rete 4

La comicità de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

In onda, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Paura in volo, ore 21:30 su Tv8

Dopo una tremenda collisione, un aereo rischia di precipitare, divenendo incontrollabile.

The Rock, ore 21:25 su Nove

Un gruppo di militari decide di rintanarsi ad Alcatraz e minaccia la città di San Francisco con un’arma batteriologica. L’FBI dovrà richiedere l’aiuto di un galeotto per mettere piede nella prigione.