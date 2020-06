Stuber – Autista d’assalto di Michael Dowse ti aspetta su Sky Cinema

Dave Bautista e Kumail Nanjiani, l’attore e sceneggiatore di The Big Sick e protagonista della serie Silicon Valley, sono i protagonisti di una scatenata action-comedy in onda lunedì 29 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

I poliziotti Vic Manning e Sara Morris sono in un albergo, sulle tracce di una banda criminale che si occupa di spaccio. Dopo uno scontro, il capo del cartello, chiamato Tedjo, sfugge alla cattura uccidendo l'agente Morris e scatenando il desiderio di vendetta di Vic che, però, è costretto a sottoporsi a un intervento agli occhi. In un altro angolo della città, Stu Prasad, timido e gentile commesso di un negozio, arrotonda come autista di Uber per mettere via i soldi necessari ad aprire una palestra con la sua migliore amica Becca, di cui è segretamente innamorato. Resosi conto che coi postumi dell'operazione non può intercettare Tedjo durante la consegna di un'enorme partita di droga, Vic decide di prendere un Uber per indagare e il caso vuole che sia proprio Stu a rispondere alla sua chiamata.