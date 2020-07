Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 12 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 12 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Zombieland – Doppio colpo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin nel sequel del divertente film tra azione e horror. Il gruppo si divide a causa della voglia di fuga di Little Rock.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo spin-off della celebre saga, con protagonisti The Rock e Jason Statham. I loro personaggi sono costretti a collaborare, pur odiandosi, così da fermare un temibile terrorista, interpretato da Idris Elba.

World Invasion, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez in un fanta-action che vede gli alieni attaccare la Terra. I marines di Los Angeles rappresentano l’ultimo baluardo per il genere umano.

Film biopic da vedere stasera in TV

I cento passi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film che racconta la vita di Peppino Impastato, dall’infanzia alla morte. Cresciuto in una famiglia legata alla malavita siciliana, Peppino ha sempre combattuto il potere della mafia locale.

Edge of Tomorrow – Senza domani, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Fanta-action con Tom Cruise ed Emily Blunt. Uno dei comandanti di un esercito mondiale viene coinvolto nella guerra contro I Mimics. Questi sono alieni dai poteri immani, che sembrano sul punto di sterminare il genere umano. La risposta è nel protagonista, in grado di tornare in vita dopo ogni decesso.

Now you see me – I maghi del crimine, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Un gruppo di maghi si trasforma in ladri e inganna l’FBI in una serie di colpi di scena. Film dal cast stellare, con Morgan Freeman e Woody Harrelson.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

La strada per El Dorado, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Viaggio nel Nuovo Mondo in un film ambientato nel 1519. Fuggiti da un galeone spagnolo, due imbroglioni cercano il tesoro della leggendaria città di El Dorado.

Film thriller da vedere stasera in TV

Dream House, ore 21:00 su Sky Cinema Suspence

Daniel Craig, Rachel Weisz e Naomi Watts in un thriller psicologico. Uno scrittore decide di trasferirsi con la propria famiglia in New England. La casa scelta però fu teatro di un atroce delitto.

Film comici da vedere stasera in TV

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick in una commedia romantica corale. Cinque coppie in dolce attesa si preparano a questa grande gioia, tra mille preoccupazioni per il futuro.

Holmes & Watson, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Will Ferrell e John C. Reilly nella commedia che rilegge in chiave comica i personaggi di Arthur Conan Doyle. Il celebre duo deve indagare su un delitto a Buckingham Palace.

D.N.A. – Decisamente Non Adatti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con Lillo & Greg, per la prima volta anche in veste di registi. Una commedia degli equivoci che vede due ex compagni di scuola scambiarsi i codici genetici.

Giovani si diventa, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried in una commedia che vede una coppia di quarantenni ritrovare il giusto slancio grazie all’incontro con due ragazzi.

Hollywood Ending, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Pellicola di Woody Allen, che mostra il regista Val Waxman scoprire d’essere affetto da cecità isterica. Questa è causata da un blocco psicologico.

Libera uscita, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Due mogli concedono ai mariti una settimana di assoluta libertà per fare ciò che vogliono. Sembra un sogno ma le cose andranno in maniera inaspettata.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lansky – Un cervello al servizio della mafia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Richard Dreyfuss nella storia del gangster Meyer Lansky. Nell’America del Proibizionismo, la scalata al crimine del celebre boss e il suo sodalizio con Lucky Luciano e Budsy Siegel.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Undicesimo episodio della prima stagione, dal titolo “Occhio per occhio, cuore per cuore”. Lisa ha estinto la propria ipoteca sulla casa ma quando tutto sembra andare per il meglio, arriva una sorpresa.

Novantesimo Minuto, ore 21:05 su Rai 2

Programma storico di Rai Sport, condotto da Simona Rolandi e Alessandro Antinelli, con Gianni De Biasi nel ruolo di opinionista.

La Grande Storia – Quasi Amici, ore 21:20 su Rai 3

Il racconto del rapporto tra Mussolini e Hitler, passando attraverso i loro 17 incontri. La prima volta avvenne a Venezia nel 1934.

Rosy Abate, ore 21:20 su Canale 5

Secondo episodio della seconda stagione della miniserie dedicata all’amato personaggio di Rosy Abate. L’uccisione dell’ispettrice Nadia Aversa, di cui Leo è responsabile, spinge Rosy ad abbandonare il sogno di una vita normale.

Tower Heist, ore 21:30 su Italia 1

Arthur Shaw è un gigante della finanza. Costretto agli arresti domiciliari nell’appartamento di un ricco complesso residenziale. È accusato d’aver truffato i clienti della propria agenzia, con i suoi vicini, truffati, che decidono di derubarlo.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:25 su Rete 4

Roberto Giacobbo approda su Mediaset con il proprio particolare stile di divulgazione scientifica. Un approccio diretto e particolarmente pop.

Tut – Il destino di un Faraone, ore 21:15 su La7

Ben Kingsley è il protagonista di questa serie TV, interpretando Tut, celebre faraone, dall’ascesa al potere alla lotta per condurre l’Egitto alla gloria.

Gomorra – La serie, ore 21:30 su Tv8

Settimo episodio della prima stagione, dal titolo “Imma contro tutti”. Prosegue il racconto della lotta del clan Savastano per mantenere il controllo nel napoletano.

Cambio moglie, ore 21:25 su Nove

Nuovo appuntamento con il programma che si basa su un esperimento sociale. Due mogli cambiano casa, dettando nuove regole.