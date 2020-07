Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 11 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 11 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

D.N.A. – Decisamente Non Adatti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Lillo & Greg, per la prima volta anche in veste di registi. Una commedia degli equivoci che vede due ex compagni di scuola scambiarsi i codici genetici.

Giovani si diventa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried in una commedia che vede una coppia di quarantenni ritrovare il giusto slancio grazie all’incontro con due ragazzi.

Book Club – Tutto può succedere, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Diane Keaton e Jane Fonda in una commedia sulla riscoperta del desiderio. La lettura del romanzo “Cinquanta sfumature di grigio” risveglia il desiderio di quattro signore.

Cb4, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Chris Rock in una commedia a tempo di rap. Un giovane ruba lo pseudonimo di un gangster finito in carcere per sfondare nel mondo della musica.

Sole a catinelle, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Checco Zalone è un padre senza più un soldo, che ha promesso una vacanza da sogno a suo figlio. Riuscirà a mantenere la parola data, tra un imprevisto e l’altro.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 8, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ottavo capitolo della celebre saga con Vin Diesel, Jason Statham, The Rock e Charlize Theron. Una donna misteriosa sembra essere riuscita a conquistare Dom, ponendolo contro la sua stessa famiglia.

Un uomo tranquillo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson in un action sulla vendetta. Un pacifico autista si ritrova a tramutarsi in un giustiziere dopo la morte di suo figlio per mani di alcuni narcotrafficanti.

Now you see me – I maghi del crimine, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Un gruppo di maghi si trasforma in ladri e inganna l’FBI in una serie di colpi di scena. Film dal cast stellare, con Morgan Freeman e Woody Harrelson.

Film sportivi da vedere stasera in TV

La partita perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film tratto da una storia vera, che racconta l’esaltante impresa di un gruppo di piccoli campioni. È il 1957 e una squadra di baseball composta da giovanissimi messicani fronteggia un lungo viaggio per una sfida cruciale.

Film thriller da vedere stasera in TV

Visions, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Isla Fisher ed Eva Longoria. Una donna, disturbata dagli incubi, scopre una terribile congiura grazie all’aiuto di una medium.

Soldado, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di “Sicario”. Un uomo misterioso, ingaggiato dall’FBI, proseguirà la propria sanguinolenta guerra al narcotraffico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’ultimo pellerossa, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tre storie si incrociano nel West, dove le difficoltà di integrazione e la voglia di difendere la propria identità fanno da base per questo racconto.

Favolacce, ore 21:15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Drama +24

Elio Germano nella favola nera dei fratelli D’Innocenzo. In periferia di Roma una comunità di famiglie è sul punto di esplodere, sommersa dalla rabbia.

Everest, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Jake Gyllenhaal in un film ispirato a eventi reali avvenuti in anni di tentativi di scalata alla vetta della montagna più alta al mondo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un’ottima annata – A good year, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Russell Crowe è un operatore di mercato di successo. Torna in Francia per ottenere l’eredità di suo zio, amato in gioventù e non visto per decenni. Lì ritroverà il vero sé e le ombre di un amore infantile, così come la speranza di una nuova vita.

I programmi in chiaro

Una voce per Padre Pio XXI Edizione, ore 21:00 su Rai 1

Così come accade da 20 anni, la Rai propone in diretta questo evento religioso che omaggia la figura di Padre Pio.

Tutti i sospetti su mia madre, ore 21:45 su Rai 2

Maddy viene accusata dell’omicidio di un amico. La giovane è però convinta che l’assassina sia in realtà sua madre.

Troppo forte, ore 21:25 su Rai 3

Un giovane coatto romano sogna di diventare un attore famoso. Prende così parte a numerosi provini, che non vanno affatto come sperato.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo appuntamento con lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Repliche che vedono, come sempre, fronteggiarsi in differenti sfide due gruppi di concorrenti appartenenti a mondi differenti.

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, ore 21:30 su Italia 1

Film cult di Robin Williams, che lo vede nei panni di un genitore divorziato che intende trascorrere quanto più tempo possibile con i suoi figli. Arriva così a travestirsi da anziana donna per diventare la loro tata.

Una vita, ore 20:30 su Rete 4

Episodio 42 della sedicesima stagione della nota fiction spagnola. Ursula è alla ricerca di un nuovo lavoro. Riceve intanto una notizia inattesa da Felipe: la famiglia di Eduardo reclama la custodia di Mateo.

Un marito per Cinzia, ore 21:15 su La7

Tom Winston è un avvocato rimasto vedovo. Prende con sé i tre figli, riluttanti a vivere con lui. Quando uno dei due fugge, Tom assume come governante la giovane che lo riporta a casa, innamorandosene.

Casinò, ore 21:30 su Tv8

Film cult con Robert De Niro e Joe Pesci. Il racconto della vita di un noto malavitoso posto dalla famiglia alla guida di un importante casinò di Las Vegas. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando un nuovo membro della famiglia appare, gettando tutto nel caos.

Il caso Vannini, ore 21:25 su Nove

Programma di inchiesta che analizza il caso della morte di Marco Vannini, ancora avvolta nel mistero.