I nastri d'argento si vedono su Sky Cinema

Ecco quali film, vincitori dei Nastri d'Argento 2020, potremo vedere su Sky Cinema

Sono stati annunciati i vincitori dei Nastri d’argento 2020, il più antico premio cinematografico italiano, assegnato dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, che quest’anno, causa Covid 19, non saranno consegnati nel consueto, meraviglioso, scenario del Teatro Antico di Taormina, ma più prosaicamente (e prudentemente) al Museo Maxxi di Roma.

Pinocchio e Favolacce in onda su Sky Cinema approfondimento Il Cinemaniaco incontra Matteo Garrone e Massimo Ceccherini Un’edizione che sancisce, come da pronostici, il trionfo di due titoli molto diversi come Pinocchio di Matteo Garrone e Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, uniti però dall’elevato coefficiente di qualità, unanimemente riconosciuta. Due titoli che costituiscono il piatto forte della programmazione di luglio di Sky Cinema, che del resto ha deciso, ormai da tempo, di valorizzare con tutte le sue energie il cinema italiano.

Favolacce approfondimento Fratelli D’Innocenzo: Sky produce la serie tv Cominciamo da Favolacce, che debutta su Sky Cinema Due il 10 luglio. Già vincitore dell’Orso d'argento per la migliore sceneggiatura all’ultimo Festival di Berlino, il secondo lungometraggio dei fratelli D’Innocenzo è stato considerato dai giornalisti cinematografici italiani il MIGLOR FILM dell’anno. Al cupo dramma sociale dei D’Innocenzo, per cui qualcuno ha scomodato il paragone con il regista statunitense Todd Solondz, non sono sfuggiti altri riconoscimenti di peso, a partire naturalmente dalla MIGLIORE SCENEGGIATURA, scritta dai due registi di loro pugno. E ancora la MIGLIORE FOTOGRAFIA firmata da Paolo Carnera, il Nastro come MIGLIOR PRODUTTORE e infine il premio per i MIGLIORI COSTUMI disegnati da Massimo Cantini Parrini, che vince nella stessa categoria anche per Pinocchio.

Pinocchio Il film di Matteo Garrone è l’altro trionfatore della giornata, superando il rivale per numero di premi, ben 6, tra cui spiccano i Nastri d’argento come MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA, andato al Geppetto di Roberto Benigni e quello alla MIGLIORE REGIA andato a Matteo Garrone, vincitore nella categoria per la seconda volta dopo quello ottenuto due anni fa per Dogman. Anche Pinocchio debutterà a breve sul nostro canale di cinema di qualità, precisamente lunedì 13 luglio.

Figli approfondimento Figli: Le foto del film con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea Sono 3 i Nastri 2020 vinti da Figli, commedia esilarante sulla genitorialità scritta dal compianto Mattia Torre, sul quale stiamo preparando uno speciale. Il film diretto da Giuseppe Bonito e coprodotto oltre che distribuito da Vision Distribution, è stato giudicato la MIGLIORE COMMEDIA dell’anno, grazie anche alla simpatia e all’affiatamento dei suoi due protagonisti, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, che si aggiudicano rispettivamente il premio come MIGLIOR ATTRICE e MIGLIOR ATTORE IN COMMEDIA.

La dea fortuna approfondimento Ferzan Özpetek, i migliori 5 film da vedere Identico indice di gradimento per La dea fortuna, che si aggiudica un Nastro pesante come quello per la MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA andato alla sempre più brava Jasmine Trinca, che tiene qui testa magistralmente alla coppia Edoardo Leo-Stefano Accorsi rimasti stranamente a bocca asciutta. Raddoppia i successi sanremesi, invece, Diodato che è qui ritenuto meritevole del Nastro d’argento per la MIGLIOR CANZONE ORIGINALE, grazie al brano Che vita meravigliosa. Solo ex-aequo per il compositore della colonna sonora, Pasquale Catalano (che condivide la vittoria col cantautore calabrese Brunori Sas per Odio l’estate).

Hammamet approfondimento Hammamet, Favino si supera nel ritratto di Bettino Craxi Scontato il Nastro come MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA per un Pierfrancesco Favino sempre più sbalorditivo. Dopo aver incantato tutti lo scorso anno, compresi i giurati dei Nastri d’Argento, per la sua adesione mimetica al pentito Tommaso Buscetta ne Il traditore di Marco Bellocchio, quest’anno Favino bissa rifacendo un Bettino Craxi in Hammamet strabiliante, grazie ad un lavoro di immedesimazione che non sfigurerebbe a Hollywood. Per rendersene conto si dovrà aspettare il 23 luglio, quando il film sarà visibile sui Sky Cinema Due

L'immortale approfondimento Ciro, da Gomorra a L'immortale: fotostoria del personaggio Fa centro al primo colpo, con L’immortale, una vecchia conoscenza degli spettatori di Sky, Marco D’Amore, che si aggiudica il premio come MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE. Un film che non solo avete già avuto la possibilità di vedere sui nostri canali, ma che costituisce il primo esperimento cross-mediale: trattandosi di una sorta di trait d’union tra la quarta e la quinta stagione della “serie tv” Gomorra.

Il signor diavolo Da tempo disponibile su Sky Cinema è il vincitore del Nastro per il MIGLIOR SOGGETO, vinto da Pupi, Antonio e Tommaso Avati, Il signor diavolo, ritorno alle atmosfere horror, da gotico-padano, del regista de La casa dalle finestre che ridono.