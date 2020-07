Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 6 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 6 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

18 regali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film ispirato a una storia vera, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. Una donna incinta decide di regalare 18 doni alla figlia che non vedrà mai crescere.

A Star is Born, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Lady Gaga e Bradley Cooper in un remake di un film cult, “È nata una stella”. Una star del rock con problemi di alcool e droga trova una giovane promessa. Se ne innamora e la lancia nel mondo della musica, trascinandola però nel suo mondo oscuro.

Film comici da vedere stasera in TV

Tutti pazzi a Tel Aviv, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia sulla crisi arabo-israeliana premiata a Venezia. Un palestinese, stagista sul set di una soap opera, trova un accordo insolito con l’ufficiale israeliano del checkpoint.

Una famiglia al tappeto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Si racconta la vera storia di Paige, la più giovane campionessa della WWE. Nata e cresciuta in una famiglia appassionata di wrestling, si ritrova a vivere la fatica e le emozioni del World Wrestling Entertainment.

Ribelli, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Sandra, con l’aiuto di due colleghe, deve riuscire a sbarazzarsi del corpo di un molestatore, ucciso accidentalmente. Le tre dovranno anche studiare un piano per una borsa piena di soldi ritrovata.

Made in Italy, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Terzo film di Ligabue, con Stefano Accordi e Kasia Smutniak. Un uomo riflette sul suo passato e decide di cambiare la propria vita.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Fast and Furious: Tokyo Drift, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della saga, ambientato a Tokyo, dove un giovane viene spedito per ritrovare la retta via. Qui però scopre un modo differente di approcciarsi alle gare clandestine, mettendosi naturalmente nei guai.

Salt, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Angelina Jolie in uno spy-action. Un’agente della CIA, accusata di tradimento, affronta una corsa contro il tempo per riuscire a provare la propria innocenza.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il Grinch, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione tratto dal racconto del Dr. Seuss. Lo scontroso Grinch odia il Natale ed è pronto a tutto pur di distruggerlo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Killer Anonymous, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Gary Oldman e Jessica Alba si ritrovano in un gruppo di sostegno per assassini anonimi. Scoppia il caos però quando uno di loro tenta di uccidere un senatore.

Red Dragon, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Anthony Hopkins torna nei panni di Hannibal Lecter in questo film con Edward Norton e Ralph Fiennes. Un detective consulta lo psichiatra criminale per riuscire a catturare un killer noto come Lupo Mannaro.

Survivor, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Milla Jovovich e Pierce Brosnan in un thriller che vede la prima accusata di crimini che non ha commesso. Il suo nome è Kate e dovrà difendersi dalla polizia e da uno spietato killer.

Film romantici da vedere stasera in TV

Romeo + Giulietta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Leonardo DiCaprio e Claire Danes in un adattamento della tragedia di William Shakespeare, diretta da Bax Luhrmann con elementi moderni.

Film biopic da vedere stasera in TV

Grey Gardens – Dive per sempre, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Drew Barrymore nella vera e incredibile storia di Big e Little Edie Bouvier, zia e cugina di Jacqueline Kennedy.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Jupiter – Il destino dell’universo, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Mila Kunis è Jupiter Jones, una giovane come tante che scopre di possedere una straordinaria eredità genetica che potrebbe alternare l’equilibrio del cosmo.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Episodio dal titolo “Sette lunedì”. Un omicidio intralcia il weekend di Salvo e Livia, oltre a progettare di andare a trovare il padre del commissario.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Celebre programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, che propone il meglio della comicità meridionale.

Black Butterfly, ore 21:20 su Rai 3

Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Parabo in un thriller psicologico. La vita di uno scrittore entra in crisi creativa e viene stravolta da un vagabondo che ha qualcosa da nascondere.

Interstellar, ore 21:21 su Canale 5

In un futuro imprecisato si vede la Terra giungere ai suoi ultimi attimi. Un uomo si cimenta in una missione disperata con una squadra di astronauti per scovare nuovi pianeti abitabili attraverso un buco nero.

Le Iene presentano – Speciale Chico Forti, ore 21:15 su Italia 1

Le Iene propongono uno speciale sul caso di Chico Foti, italiani arrestato nel 2000 negli Stati Uniti, condannato dopo indagini che ora vengono messe in discussione.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Nicola Porro conduce un programma d’attualità che affronta i principali temi della settimana italiana.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Programma che approfondisce i temi ambientalisti più caldi del momento. Un’analisi sulle condizioni del pianeta e su cosa accadrà in futuro.

Ganga of London, ore 21:30 su Tv8

La storia dei Wallace, famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici e assicura la pace tra gang rivali a Londra.

Ghost, ore 21:25 su Nove

Film cult con Patrick Swayze e Demi Moore. Un uomo viene ucciso tragicamente ma torna sulla Terra come fantasma per mettere in guardia la propria amata. Lo farà grazie all’aiuto di una particolare medium.