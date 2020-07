Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 5 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 5 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Red Dragon, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Anthony Hopkins torna nei panni di Hannibal Lecter in questo film con Edward Norton e Ralph Fiennes. Un detective consulta lo psichiatra criminale per riuscire a catturare un killer noto come Lupo Mannaro.

La musica nel cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Meryl Streep in un emozionante film tratto da una storia vera. Lasciata dal marito, una donna decide di trasferirsi ad Harlem, dove insegna il violino in una scuola.

Le ragazze di Wall Street, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film ispirato a una storia vera, con Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare dei ricchi clienti.

Wajib – Invito al matrimonio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Pellicola ambientata a Nazareth, dove un professore ha la chance di riallacciare i rapporti col figlio mentre organizza un matrimonio.

Film comici da vedere stasera in TV

Ribelli, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sandra, con l’aiuto di due colleghe, deve riuscire a sbarazzarsi del corpo di un molestatore, ucciso accidentalmente. Le tre dovranno anche studiare un piano per una borsa piena di soldi ritrovata.

Scappo a casa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Aldo Baglio da solista in un film che lo vede nei panni di un meccanico razzista. Questi perde i documenti durante un viaggio a Budapest e viene scambiato per un clandestino.

La maledizione dello scorpione di giada, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Deliziosa commedia di Woody Allen con i premi Oscar Charlize Theron ed Helen Hunt. Pellicola cult ambientata nella New York degli anni ’40.

Brivido biondo, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Il surf è tutto per Jack Ryan, fino a quando nella sua vita irrompe una bionda mozzafiato con un piano per tramutarlo in un miliardario.

Film d’azione da vedere stasera in TV

2 Fast 2 Furious, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo capitolo della celebre saga, l’unico senza Vin Diesel. Un ex poliziotto, insieme a un vecchio partner, si infiltrano in una gang appartenente a un noto narcotrafficante.

Kill Command, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il lato oscuro dell’intelligenza artificiale si mostra in questa pellicola. Una squadra speciale viene condotta su un’isola remota per un addestramento. Qui dovrà fronteggiare un esercito di cyborg di ultima generazione.

Mechanic: resurrection, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Sequel di “Professione assassino”, con Jason Statham e Jessica Alba. Un sicario sfida il suo peggior nemico quando questi rapisce la sua fidanzata.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Playmobil: The Movie, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo lungometraggio ispirato al mondo dei giocattoli Playmobil. Gli organi Marla e Charlie vengono catapultati in questo universo animato, nel cuore di una battaglia tra vichinghi.

Film horror da vedere stasera in TV

Polaroid, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un horror spettrale che nasce dal ritrovamento di una vecchia macchina fotografica. Le foto scattate però daranno il via a una serie di macabri eventi.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il fidanzato di mia sorella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jessica Alba e Salma Hayek sono pronte a sedurre Pierce Brosnan in questa commedia romantica. Un professore, impegnato in una relazione con una sua studentessa, si infatua anche della sorella.

Film thriller da vedere stasera in TV

Survivor, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Milla Jovovich e Pierce Brosnan in un thriller che vede la prima accusata di crimini che non ha commesso. Il suo nome è Kate e dovrà difendersi dalla polizia e da uno spietato killer.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Nono episodio della prima stagione, dal titolo “Fidarsi… è bene?”. Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre. Decide così di aiutarlo. Lisa scopre invece dei segreti che Fabrizio non le aveva confessato.

Novantesimo Minuto, ore 21:05 su Rai 2

La storica rubrica di Rai Sport condotta da Simona Rolandi e Alessandro Antinelli, con Gianni De Biasi come opinionista.

L’incredibile vita di Norman, ore 21:25 su Rai 3

Norman Oppenheimer si qualifica come uomo d’affari. La sua vita consiste nel cercare di soddisfare le necessità altrui.

Rosy Abate, ore 21.22 su Canale 5

Secondo episodio della seconda stagione. L’uccisione dell’ispettrice Nadia Aversa, di cui Leo è responsabile, spinge Rosy ad abbandonare per sempre il sogno di una vita normale.

La rivolta delle ex, ore 21:30 su Italia 1

Connor è un celebre fotografo con la fama del dongiovanni. Vive però come un eterno adolescente ed è terrorizzato all’idea che il fratello si sposi. Di notte però sopraggiungono i fantasmi delle sue ex.

Freedom oltre il confine, ore 21:25 su Rete 4

Roberto Giacobbo, con il proprio inconfondibile stile, propone una divulgazione scientifica pop al proprio pubblico.

Sindrome cinese, ore 21:15 su La7

Una giornalista e la sua troupe testimoniano un incidente quasi fatale durante un servizio di cronaca leggera nella sala di controllo di una centrale nucleare.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Quinto episodio della prima stagione, dal titolo “Il ruggito della leonessa”. Continua la saga della famiglia Savastano, che tenta di far perdurare il proprio dominio in città.

Restaurant Swap Cambio ristorante – Milano, ore 21:25

Il noto chef Gino D’Acampo mette in sfida due ristoratori agli antipodi. Stavolta il suo gioco culinario avrà luogo a Milano.