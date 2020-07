Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 3 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 3 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di guerra da vedere stasera in TV

The Kill Team, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film tratto da una storia vera, con Nat Wolff e Alexander Skarsgard. Un plotone viene incaricato di stanare un gruppo di terroristi. Al suo interno però un soldato entra in aperto conflitto con il proprio superiore.

Film biopic da vedere stasera in TV

Copia originale, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Melissa McCarthy candidata all’Oscar per il biopic sulla scrittrice Lee Israele. La donna riuscì a sfruttare il proprio talento per comporre e vendere false lettere di celebri personaggi defunti.

Film comici da vedere stasera in TV

Ritorno al Futuro – Parte III, ore 21:15

Ultimo capitolo della saga con Michael J. Fox. Marty deve tornare indietro nel tempo fino al Far West per impedire la morte dell’amico Doc.

The Maiden Heist – Colpo grosso al museo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Morgan Freeman, Christopher Walken e William H. Macy in una commedia su un furto d’arte. I guardiani di un museo studiano un piano per riuscire a rubare le opere destinate a un’altra galleria.

Cetto c’è, senzadubbiamente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Terzo capitolo della saga di Cetto la Qualunque. Questi si è rifatto una vita in Germania ma torna in Italia a causa delle condizioni di salute dell’amata zia. L’anziana donna gli rivela dunque un segreto sulle sue origini.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Omar Sy è Samuel, eterno adolescente che si ritrova di punto in bianco a prendersi cura di una bambina, consegnatagli dalla sua ex. È sua figlia.

Buongiorno papà, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Edoardo Leo dirige Raoul Bova e Marco Giallini in una commedia su un donnaiolo che scopre di colpo d’avere una figlia adolescente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

A spasso con Willy, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il piccolo Willy è costretto ad atterrare su un pianeta ignoto. Scoprirà un mondo ricco di meraviglie e pericoli al fianco del robot Buck e dell’alieno Flash.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Bourne Ultimatum, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Matt Damon nel terzo capitolo della saga action dedicata al personaggio di Jason Bourne. Questi dovrà nuovamente rincorrere la verità sul proprio passato, provando a sfuggire alla morsa di ex colleghi della CIA.

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Action-movie mozzafiato che mostra un gruppo di criminali pronti a sfruttare l’arrivo di un uragano per compiere un’incredibile rapina.

XXX – Il ritorno di Xander Cage, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Vin Diesel torna nei panni di Xander Cage, cimentandosi in una missione folle che soltanto lui potrebbe portare a termine.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Dark Hall, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Uma Thurman in un dark fantasy che vede come protagonista una ragazza ribelle spedita presso un’esclusiva scuola femminile. Qui scopre che l’edificio ha qualcosa di sinistro.

Film romantici da vedere stasera in TV

Amici di letto, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Justin Timberlake e Mila Kunis in una commedia romantica fuori dagli schemi. Dopo aver superato delle relazioni fallimentari, Jamie e Dylan decidono di dare il via a una relazione puramente sessuale tra loro. Tutto però si complicherà.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solaris, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Steven Soderbergh dirige George Clooney nel remake di un cult della fantascienza mondiale. Uno psicologo scopre il potere di un pianeta misterioso a bordo di una stazione spaziale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sorry We Missed You, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Pellicola di denuncia sullo sfruttamento del precariato in Inghilterra. Al centro della scena un corriere freelance che fronteggia la totale assenza di tutele lavorative.

I programmi in chiaro

Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1

Due squadre, ognuna composta da 3 vip, si sfidano in una serie di divertenti round in questo show condotto da Carlo Conti.

Le bugie scorrono nel sangue, ore 21:20 su Rai 2

Dopo aver scoperto d’essere incinta, Samantha vede riapparire nella propria vita la nonna Colleen, da tempo perduta. La donna nasconde però un passato oscuro.

La Grande Storia – Roma tra sogno e realtà, ore 21.20 su Rai 3

Il racconto dei fatti e delle ombre che hanno contribuito alla storia della capitale. Il racconto di Roma attraverso svariate epoche ed eventi.

Ultimo – Caccia ai narcos, ore 21:21 su Canale 5

Il comandante Ultimo, interpretato da Raoul Bova, viene contattato dall’Interpol per una missione molto rischiosa, che lo costringerà a infiltrarsi in un cartello del narcotraffico.

Pacific Rim, ore 21:30 su Italia 1

Il mondo deve fronteggiare delle creature provenienti da un’altra dimensione, i Kaiju. L’ultima speranza rimasta all’umanità risiede nell’operazione Jaegers, a un passo dalla chiusura. Un manipolo di eroi studierà una contromossa decisiva.

Stasera Italia, ore 20:30 su Rete 4

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata, ore 21:15 su La7

Alberto Sordi è Amedeo Battipaglia, italiano emigrato in Australia che decide di sposarsi. Vede le australiane troppo emancipate e fa giungere dall’Italia la giovane Carmela.

Italia’s Got Talent – Best of, ore 21:30 su Tv8

Il meglio dell’ultima edizione di “Italia’s Got Talent”. Tanti i talenti di ogni genere che si alternano sul palco, facendosi giudicare da Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Il meglio della satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza. Dai personaggi più amati alle canzoni più divertenti e irriverenti.