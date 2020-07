Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 2 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 2 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Cetto c’è, senzadubbiamente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Terzo capitolo della saga di Cetto la Qualunque. Questi si è rifatto una vita in Germania ma torna in Italia a causa delle condizioni di salute dell’amata zia. L’anziana donna gli rivela dunque un segreto sulle sue origini.

Ritorno al Futuro – Parte II, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo capitolo della trilogia con protagonista Michael J. Fox. Stavolta Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambierà il loro presente.

Cinquanta sbavature di nero, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Parodia del film campione d’incassi, “Cinquanta sfumature di grigio”. Una studentessa molto timida incontra il milionario Christian Black. Si lascerà guidare da lui nel suo mondo di stranezze.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel remake di una commedia francese. Due coniugi divorziati danno il via a una guerra senza esclusioni di colpi per non ottenere la custodia dei figli.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sorry We Missed You, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pellicola di denuncia sullo sfruttamento del precariato in Inghilterra. Al centro della scena un corriere freelance che fronteggia la totale assenza di tutele lavorative.

Wolves – Il Campione, ore 21:0 su Sky Cinema Drama

Michael Shannon e Carla Gugino in un film sul rapporto tra genitori e figli. Un giovane talento del basket vede la propria carriera a repentaglio a causa di suo padre, giocatore d’azzardo.

The Hateful Eight, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Western targato Quentin Tarantino, che vanta un supercast, come di consueto, da Kurt Russell a Tim Roth, da Samuel L. Jackson a Walton Goggins. Otto sconosciuti si incrociano e scontrano in una baita di montagna, bloccati da una tormenta.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Oscar assegnato nel 2002 per questo film d’animazione cult. Una pellicola irriverente, che si scaglia contro tutti gli stereotipi delle fiabe che tutti conosciamo e amiamo. Un orco verde salva una principessa che nasconde un grande segreto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rendel – Il Vigilante, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action finlandese sul tema della vendetta. Ramo è un marito e padre irreprensibile. Dopo aver perso la propria famiglia a causa di un’azienda criminale, si trasformerà in un vendicatore mascherato.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Rob Roy, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Liam Neeson, Tim Roth e Jessica Lange in un’avventura ambientata nel 1713 tra le highlands scozzesi. Al fine di difendere la libertà del proprio popolo dagli inglesi, Robert Roy MacGregor diventa un fuorilegge.

I programmi in chiaro

Che Dio ci aiuti, ore 21:25 su Rai 1

Episodio nove della quinta stagione, dal titolo “Bruco o farfalla”. Suor Angela si scontra con un medico sui problemi della piccola Eugenia.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo appuntamento con il celebre programma condotto da Stefano De Martina e Fatima Trotta, che raccoglie il meglio dell’odierna comicità meridionale.

Ogni cosa è illuminata, ore 21:20 su Rai 3

Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a gettare luce su un futuro che, soprattutto di recente, si dimostra più che mai imprevedibile.

La casa stregata, ore 21:27 su Rete 4

Le tragicomiche avventure di una coppia di promessi sposi, costretta ad affittare una casa infestata dai fantasmi.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Il reality che mette alla prova delle coppie in crisi. Riusciranno a ricongiungersi, resistendo alle tentazioni fornite dai single presenti nei rispettivi villaggi?

The Fast and the Furious: Tokyo Drift, ore 21:30 su Italia 1

Uno studente americano con la passione per le auto si ritrova a Tokyo, da suo padre. Qui scoprirà un nuovo modo di guidare e ovviamente non riuscirà a restare lontano dai guai.