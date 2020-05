I migliori film di Tim Roth

Tim Roth è un celebre attore britannico classe 1961. La sua filmografia è molto ampia e comprende sia film che serie TV di grande successo. È uno degli attori feticcio di Quentin Tarantino, avendo preso parte a quattro dei suoi film (tagliato nel quinto, “C’era una volta a Hollywood”). La sua carriera sul grande schermo ha avuto inizio nel 1982, ottenendo negli anni una nomination ai BAFTA, una ai Golden Globe e una agli Oscar. Nella sua bacheca è presente un BAFTA per “Rob Roy”. Ecco cinque dei suoi film migliori:

Vendetta

Rosencrantz e Guildenstern sono morti

La leggenda del pianista sull’oceano

Broken – Una vita spezzata

Le Iene

Vendetta, 1984

REGIA: Stephen Frears

ATTORI: John Hurt, Terence Stamp, Tim Roth, Laura del Sol, Bill Hunter, Willoughby Gray, Jim Broadbent, Fernando Rey, Freddie Stuart

Willie Parker ha aiutato la polizia ad arrestare i membri della gang di cui faceva parte. In carcere anche il boss. Tutto ciò lo ha costretto a trasferirsi in Spagna. Sono trascorsi 10 anni ma nessuno ha dimenticato il suo tradimento. Tim Roth intrepreta Myron, apprendista di un killer professionista spedito ad acciuffare Willie, riportandolo a casa per fare “giustizia”.

Rosencrantz e Guildenstern sono morti, 1990

REGIA: Tom Stoppard

ATTORI: Gary Oldman, Tim Roth, Richard Dreyfuss, Iain Glen, Joanna Roth, Donald Sumpter, Joanna Miles, Vili Matula, Sven Medvesck, Livio Badurina, Tomislav Maretic, Mare Mlacnik, Srdjan Soric, Zeljko Vukmirica, Branko Zavrsan, Ljubo Zecevic, Magda Vasaryova, John Burgess, Ian Richardson

Rosencrantz e Guildenstern sono dei giovani amici del principe di Danimarca, Amleto. Lo zio di quest’ultimo, re Claudio, li ha fatti chiamare d’urgenza. Il film segue la trama dell’Amleto, mantenendo però il punto di vista di Rosencrantz e Guildenstern, ovvero Gary Oldman e Tim Roth, chiamati a scoprire il motivo del tormento del principe.

La leggenda del pianista sull’oceano, 1998

REGIA: Giuseppe Tornatore

ATTORI: Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O'Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca

Un neonato viene ritrovato in un cesto a bordo del transatlantico Virginian, che viaggia dall’Europa all’America. Un operaio lo prende con sé, chiamandolo Novecento, in omaggio al secolo che sta per iniziare. Tim Roth è il protagonista del film. La sua vita si svolge a bordo, osservando il mondo attraverso il filtro dei turisti.

Broken – Una vita spezzata, 2012

REGIA: Rufus Norris

ATTORI: Tim Roth, Lily James, Robert Emms, Rory Kinnear, Denis Lawson, Bill Milner

Interpreta un padre che tenta di tenere la sua famiglia al sicuro dall’ambiente del quartiere nel quale vive. Sua figlia, dopo aver assistito a una brutale aggressione, si rende conto di come il mondo nel quale è cresciuta sia ormai estraneo. I ricordi rassicuranti dell’infanzia lasciano spazio alla paura.

Le Iene, 1992

REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Michael Madsen, Edward Bunker, Robert Ruth, Michael Sottile, Maria Strova, Quentin Tarantino

Un gruppo di rapinatori organizza un colpo. Qualcosa però va storto a causa di una soffiata. La banda si divide, per tentare di salvarsi la vita ed evitare il carcere, per poi ritrovarsi, tra sangue e sospetti, a caccia della talpa. Tim Roth interpreta Freddy, ovvero Mr. Orange.