I migliori film di Harvey Keitel

Harvey Keitel è senza dubbio uno dei più importanti attori del cinema moderno. Nato a New York il 13 maggio del 1939, festeggia ben 81 anni nel 2020. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 1967 in “Chi sta bussando alla mia porta”, di Martin Scorsese. Da allora si è dimostrato un versatile caratterista, collaborando con grandi registi, come Quentin Tarantino, Ridley Scott e Wes Anderson, ottenendo una nomination agli Oscar e ai Golden Globe per “Bugsy”. Ecco i suoi film da rivedere o recuperare senza alcun dubbio:

Mean Streets, 1973

REGIA: Martin Scorsese

ATTORI: Robert De Niro, Harvey Keitel, David Proval, Amy Robinson, Richard Romanus, Cesare Danova, Victor Argo, George Memmoli, Lenny Scaletta, Jeannie Bell, Murray Moston, David Carradine

Film ambientato a New York, con Keitel che interpreta Charlie Cappa, giovane italo-americano che si muove per le strade di Little Italy, con le sue regole e i suoi problemi. Vive un profondo tormento, diviso tra il disgusto per l’ambiente nel quale è cresciuto e il legame con amici e parenti, che gli impediscono di lasciarsi tutto questo alle spalle.

Grand Budapest Hotel, 2014

REGIA: Wes Anderson

ATTORI: Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan, Tony Revolori, Jude Law, Owen Wilson, Tilda Swinton, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Léa Seydoux, Edward Norton, Harvey Keitel, Lucas Hedges, Tom Wilkinson, Bob Balaban, Florian Lukas, Mathieu Amalric, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman

Un cast stellare, come al solito nei film corali di Wes Anderson. Keitel interpreta Ludwig, un insolito galeotto che si ritrova a organizzare una folle fuga con Monsieur Gustave H., protagonista del film, ingiustamente imprigionato.

Taxi Driver, 1976

REGIA: Martin Scorsese

ATTORI: Robert De Niro, Cybill Shepherd, Peter Boyle, Jodie Foster, Harvey Keitel, Leonard Harris, Albert Brooks, Victor Argo, Diahnne Abbott, Richard Higgs, Victor Magnotta

Il film segue le vicende di Travis Bickle, un veterano del Vietnam tormentato, non in grado di adattarsi alla regolare vita cittadina. Lavora come tassista notturno, non essendo in grado di chiudere occhio, e guarda al mondo con occhi diversi rispetto agli altri. Keitel è Matthew “Sport”, il protettore di Iris, prostituta minorenne, le cui sorti scateneranno la psicosi del protagonista.

Le Iene, 1992

REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Michael Madsen, Edward Bunker, Robert Ruth, Michael Sottile, Maria Strova, Quentin Tarantino

Una banda di rapinatori mette a segno un colpo ma qualcosa va storto. Il gruppo, che non utilizza i propri veri nomi, si divide, fino poi a ritrovarsi, tra rabbia e sangue, a caccia della talpa. Keitel è Mr. White, un professionista del crimine, veterano dell’ambiente, che si ritroverà a fare i conti con uno scenario inedito per lui.

Pulp Fiction, 1994

REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Bruce Willis, Amanda Plummer, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz, Ving Rhames, Maria de Medeiros

Svariati racconti vengono narrati in questo cult di Tarantino, con personaggi le cui storie si intrecciano costantemente. Keitel è Mr. Wolf, un personaggio iconico della cinematografia pulp. Il suo compito è quello di risolvere problemi. Un uomo silenzioso e altamente efficace, chiamato a gestire i problemi creati da Vincent Vega e Jules, ovvero John Travolta e Samuel L. Jackson.