Vittorio Gassman, Akim Zejjari sceglie "Il sorpasso"

Bruno Cortona, un personaggio mitologico

Vittorio Gassman, Alessio Accardo sceglie "C'eravamo tanto amati"

Pensate che inizialmente il personaggio era stato pensato per Alberto Sordi, ma Gassman, che era arrivato da poco alla commedia, nel 59, grazie a Monicelli e il suo “I Soliti Ignoti”, riesce a costruirsi una maschera piena di sfaccettature e di umanità che rendono il suo personaggio mitologico. Bruno Cortona un fanfarone che espone sul parabrezza un finto talloncino della Camera dei deputati, è un bambinone narciso e irresponsabile, ma è anche un uomo generoso e consapevole di essere un pessimo padre e un pessimo marito, è intimamente fragile e per questo è così sguaiato in pubblico.