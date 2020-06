Vittorio Gassman, Simone Soranna sceglie "I mostri"

Dovendo scegliere un film per ricordare il talento smisurato dell'attore scomparso esattamente 20 anni fa, non ho dubbi e voto per I mostri di Dino Rosi. Ecco il perchè

Considerata, ancora oggi, il prototipo per eccellenza del film a episodi e una delle massime vette della commedia all’italiana, la pellicola riesce ad amalgamare alla perfezione lacrime e risa, gioia e turbamenti risultando così un’opera molto compatta seppur ovviamente frammentata in più racconti.

Non mi stancherò mai di rivederlo

approfondimento

Tutti i lati della medaglia vengono interpretati divinamente da Vittorio Gassman in quella che, ancora oggi, forse non è la sua interpretazione migliore in assoluto, ma sicuramente quella che ho sempre voglia di tornare a vedere e di cui non mi stancherò mai.