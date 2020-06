Vittorio Gassman, Alessio Accardo sceglie "C'eravamo tanto amati"

Un atto d'amore per il cinema

Lo faccio perché è un magnifico compendio sulla commedia all’Italiana (dei suoi temi e del suo stile) e al tempo stesso un film-testamento su questo genere cinematografico (già allora in fase declinante). Non solo, il film di Scola è più in generale un atto d’amore nei confronti del cinema: vengono infatti omaggiati Vittorio De Sica e il neorealismo. Mastroianni e Fellini, di cui viene citata una celebre scena de La dolce vita. Il cinema di Antonioni e La corazzata Potëmkin di Ėjzenštejn.

Un film di genere (medio e popolare) ricco però di invenzioni cinematografiche, prese in prestito dalla nouvelle vague: dal racconto circolare in flashback; alle “interpellazioni” in macchina da presa dei personaggi, che interrompono l'azione per rivolgersi direttamente al pubblico.