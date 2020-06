CHI È LEO GASSMANN

Figlio di Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz, Leo Gassman è il nipote di Vittorio, scomparso quando il ragazzo aveva appena 12 anni. Con questo pedigree a Leo non mancano i geni dell’artista, soltanto che nel suo caso l’arte d’elezione non è la settima, come per il padre e per il nonno, ma la musica. Infatti, appena novenne si iscrive all’Accademia di Santa Cecilia per studiare musica classica, e poi successivamente specializzarsi in canto. La notorietà arriva a 20 anni, nel 2018, partecipa alla dodicesima edizione di “X Factor”, giungendo fino alla semifinale con l'inedito Piume, classificandosi quinto. Dopo aver superato le selezioni di Sanremo Giovani, nel 2020 ha partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo il 7 febbraio con il brano Vai bene così. Nello stesso giorno è uscito il suo primo album in studio, intitolato Strike.