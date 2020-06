Last Words, le prime immagini del film di Jonathan Nossiter

"Un film utopico, post apocalittico, in cui ho cercato di guardare con lucidità le catastrofi ecologiche senza perdere coraggio, amore, tenerezza, e dove la ricerca di ogni personaggio, di ogni inquadratura, è la ricerca della bellezza e della gioia". Così racconta la pellicola il regista Nossiter, già Gran Premio al Sundance per il film Sunday successivamente presentato a Un Certain Regard, in Concorso a Cannes con Mondovino e a Berlino con Resistenza Naturale.

Girato tra il Parco Archeologico di Paestum e la Bologna sotterranea, Last words è ispirato al romanzo Mes derniers Mots di Santiago Amigorena. Nel 2086, all'indomani delle grandi alluvioni che hanno inondato il pianeta, il mondo che noi conosciamo non esiste più. Pochissimi uomini sono sopravvissuti. Un giovane intraprende un lungo viaggio alla ricerca di un'ultima comunità di uomini. Attraverso le strade abbandonate d'Europa che conducono ad Atene, Jo trasporta con sé un tesoro enigmatico: delle pellicole cinematografiche.

Il futuro del pianeta dipende da noi

“Il film credo e spero sia una risposta - ha detto sempre Nossiter – a quello che stiamo vivendo in questo tempo, e già prima del covid. È una favola ecologica che ci propone un futuro totalmente inaspettato. Sentiamo tutti che il pianeta è lì, a mezzo millimetro dal crollo totale, e che può succedere dal un giorno all'altro. La maggior parte delle persone non vogliono riconoscerlo perché' è un peso terribile. Con Last words ho voluto mettere lo spettatore davanti a un futuro possibile, per spingerlo a pensare a tutte le ragioni per lottare e non ritrovarsi a quel punto".