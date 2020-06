Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 21 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 21 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il Traditore tipo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film thriller tratto dal romanzo di John le Carrè, con Ewan McGregor e Naomi e Harris. Due coniugi inglesi in vacanza in Marocco vengono trascinati nel mondo dello spionaggio da un gangster russo.

Film comici da vedere stasera in TV

L’ospite – Un viaggio tra i divani degli altri, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Guido si separa da Chiara e chiede ospitalità ad amici e parenti, divenendo spettatore delle loro vite private.

L’agenzia dei bugiardi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il capo di un’agenzia che fornisce alibi agli adulteri, si innamora della figlia di un cliente.

Che pasticcio, Bridget Jones!, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Renée Zellweger interpreta per la seconda volta la buffa trentenne Bridget Jones, ancora alle prese con un triangolo amoroso tra Hugh Grant e Colin Firth.

Baby mama, ore 21:14 su Premium Comedy

Kate vuole diventare madre disperatamente. Ha 37 anni e il suo orologio biologico fa pressioni. Scopre però di non essere fertile e così è pronta a chiedere aiuto a una “sostituta”.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Wildwitch – Il mondo selvatico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventuroso family tratto da una saga letteraria per ragazzi. Clara, graffiata da un gatto, scopre d’appartenere a una stirpe di streghe e di dover sfidare la malefica Bravita.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Legend of Zorro, ore 21:0 su Sky Cinema Action

Antonio Banderas torna nei panni di Zorro, al fianco di Catherine Zeta-Jones. Pellicola prodotta da Steven Spielberg, che vede l’eroe chiamato a sfidare un temibile uomo d’affari, provando a riconquistare sua moglie.

Film horror da vedere stasera in TV

Slender Man, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un gruppo di studentesse evoca Slender Man, entità maligna nata sul web. Il giorno dopo una di loro svanisce nel nulla, scatenando il panico nelle altre.

Film biopic da vedere stasera in TV

Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Anne Hathaway nel biopic su Jane Austen. Sul finire del ‘700 Jane rifiuta un buon partito e si innamora perdutamente di Tom. La ricerca del vero amore viene però complicata dalle convenzioni sociali.

Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Zac Efron Interpreta uno dei serial killer più spietati della storia degli Stati Uniti. Animo malvagio e volto d’angelo, spaccò l’opinione pubblica americana.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Lobster, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Premio della Giuria a Cannes per questo film di Lanthimos con Colin Farrell e Rachel Weisz. In un mondo che vieta l’essere single, c’è chi si affida a un albergo per trovare un partner. Nel caso in cui non si riesca, si verrà trasformati in animali.

Lawrence d’Arabia (Versione restaurata), ore 21:15 su Classic Collection

Film cult, premiato da 7 Oscar e 6 Golden Globe. Pellicola con Peter O’Toole, Anthony Quinn e Omar Sharif. Ambientato nel 1916, un agente inglese viene spedito al Cairo per guidare la rivolta degli arabi contro i turchi.

Windstorm – Contro ogni regola, ore 21:14 su Premium Emotion

Sequel del film “Windstorm – Liberi nel vento” Mika decide di iscriversi a una gara ippica prestigiosa per salvare la scuderia dalla bancarotta.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Il cavaliere oscuro – il ritorno, ore 21:15 su Premium Cinema

Ultimo capitolo della trilogia su Batman, diretto da Christopher Nolan. Il cavaliere oscuro fa ritorno a Gotham dopo 8 anni d’assenza, provando a salvarla.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Jason Bourne, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Matt Damon torna nei panni dell’agente Jason Bourne, ormai da anni latitante in Grecia. Questi viene contattato da un ex agente della CIA, entrato in possesso di alcuni file riservati.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Dune, ore 21:15 su Premium Energy

Film tratto dall’omonimo saga di Frank Herbert, diretto da David Lynch. Una guerra stellare nell’anno 10191 tra potenze in perenne lotta tra loro.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Quinto episodio della prima stagione. Enrico viene aggredito per aver difeso una banca. Romeo è rientrato a scuola e Lisa, nel corso di una festa, ha lasciato il proprio numero di cellulare a fin troppe persone.

Hawaii Five-O, ore 21:05 su Rai 2

Episodio 16 della nona stagione. La squadra conduce delle indagini sulla sospetta morte per avvelenamento di una giovane donna che lavorava per un’azienda di prodotti di bellezza.

Oltre la notte, ore 21:20 su Rai 3

La vita di Katja crolla di colpo quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato dinamitardo.

Live Non è la d’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Prima time condotto da Barbara d’Urso, dinamico e ricco di ospiti, con la padrona di casa che fronteggia i principali temi della settimana.

Una notte da leoni 3, ore 21:31 su Italia 1

Terzo e ultimo capitolo della saga comica con Bradley Cooper, Zach Galifianakis e Ed Helms. Alan chiede aiuto a causa di una crisi personale e gli altri amici lo accompagnano in un viaggio on the road.

Il miglio verde, ore 21:27 su Rete 4

Tom Hanks in un film cult che lo vede interpretare una guardia carceraria. Quando un colosso viene condannato a morte, lui ha modo di conoscerlo, lasciandosi assalire da mille dubbi.

Non è l’Arena, ore 20:35 su La7

Programma d’approfondimento condotto da Massimo Giletti. Tante inchieste aiutano a far luce su alcuni fatti di cronaca e politica nel nostro Paese.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Primo episodio della prima stagione, che presenta il clan Savastano. Questo è gestito da Don Pietro, padre di Genny, figlio che non sembra avere la stoffa del leader. Al suo fianco Ciro, chiamato a introdurlo realmente nel mondo della criminalità.

Little Big Italy – Dallas, ore 20:00 su Nove

Francesco Pannella riparte alla scoperta dei più autentici ristoranti italiani nel mondo. La sua ultima sfida riguarda la città di Dallas.