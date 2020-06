Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 15 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 15 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Le ragazze di Wall Street, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema per te 2

Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles e Cardi B in un film ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare clienti e spennarli fino all’ultimo centesimo.

Chesil Beach – Il segreto di una notte, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Saoirse Ronan e Billy Howle nell’adattamento del romanzo di Ian McEwan, ambientato nell’Inghilterra del 1962. La prima notte di nozze cambia per sempre il destino di due giovani sposi.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Wedding Guest – L’ospite sconosciuto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dev Patel protagonista di un thriller molto intenso. Un sicario pakistano rapisce una sposa durante la sua prima notte di nozze. Ha un motivo ben chiaro in mente ed è sconcertante.

American Hangman – Colpecole o Innocente, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Il web si trasforma in un’aula di tribunale in questo thriller con Donald Sutherland. Un uomo prende in ostaggio due estranei e invita gli utenti del web a decidere della loro sorte.

Film comici da vedere stasera in TV

Il medico della mutua, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Alberto Sordi in una delle sue migliori commedie- Un medico particolarmente stressato dal lavoro viene ricoverato per esaurimento nervoso. I suoi colleghi ne approfitteranno per ereditarne i pazienti.

Ti va di ballare?, ore 21:15 su Premium Emotion

Film per tutta la famiglia, ispirato a una storia vera. Antonio Banderas è Pierre Dulaine, maestro di danza classica che proverà a mescolare il suo mondo a quello di alcuni studenti sbandati.

Austin Powers in Goldmember, ore 21:15 su Premium Comedy

Dr. Evil e Mini-Me sono intenzionato a tornare indietro nel tempo per conquistare il mondo con l’aiuto di Goldmember. Anche Austin Powers tornerà negli anni ’60, provando a fermare il loro piano.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pupazzi alla riscossa – Ugrydolls, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura animata con le voci di Federica Carta, Diletta Leotta e Achille Lauro. I teneri ma brutti pupazzi di Uglyville si avventurano nel regno delle bambole bellissime e chic.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel remake di una commedia francese. Marito e moglie, divorziati, si cimentano in una guerra in tribunale per non ottenere la custodia dei figli.

Andiamo a quel paese, ore 21:14 su Premium Cinema

Ficarra e Picone nel ruolo di due precari che mettono a punto un’ottima strategia per riuscire a vivere in eterno a carico dei propri genitori pensionati.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hardcore, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un film d‘azione innovativo, che mescola cinema e linguaggio da videogame. Un turbinio di immagini totalmente girate in soggettiva. Un cyborg deve riuscire a salvare la moglie da un folle con poteri telecinetici.

Cobra, ore 21:14 su Premium Energy

Film d’azione con protagonista Sylvester Stallone. Pellicola tratta dal romanzo “Facile preda”. Il poliziotto Cobretti deve proteggere una super-testimone da una banda di criminali. Lo farà a suo modo, a suo di pallottole.

Film biopic da vedere stasera in TV

First Man – Il primo uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong nel biopic diretto da Damien Chazelle, premiato con un Oscar e un Golden Globe. Ambientato in America negli anni ’60, racconta la storia della missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

I visitatori alla conquista dell’America, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Jean Reno e Christina Applegate nel reboot americano della famosa saga. Al fine di sfuggire alle angherie di una strega, un cavaliere medievale e il suo scudiero si ritrovano nella Chicago del 2000.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Il cavaliere oscuro, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman, con protagonista Christian Bale e Heath Ledger nel ruolo di Joker.

I programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano, una lama di luce, ore 21:25 su RAI 1

Film italiano del 2013 con L. Zingaretti e C. Bocci. Mentre Montalbano si trova a fronteggiare la depressione della sua compagna Livia, una sposina mette in atto un piano per eliminare suo marito.

Che tempo che fa, ore 21:05 su RAI 2

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback analizzano i principali fatti d’attualità con ospiti in studio e in collegamento.

REPORT, ore 21:20 su RAI 3

La sanità privata del nostro paese ha guadagnato una cifra ragguardevole dall’emergenza COVID-19. Se ne parla insieme a Sigfrido Ranucci nelle nuove inchieste di Report.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Striscia la notizia – La voce della resilienza, ore 20:40 su Canale 5

Programma condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. TG Satirico che amplia il suo impegno di denuncia, dando voce a cittadini e consumatori che diversamente non potrebbero trovare una tribuna di sfogo per i loro problemi.

Emigratis, ore 21:30 su Italia 1

Pio e Amedeo sono in viaggio, lontano dai patrii confini italici, pronti a coinvolgere numerosi e divertenti sketch comici volti noti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Attrazione fatale, ore 21:15 su La7

Film americano del 1987 per la regia di A. Lyne, con Glenn Close e Michael Douglas. Un avvocato viene perseguitato in maniera esasperante da una donna con cui ho avuto un’avventura clandestina.

Premonition, ore 21:30 su TV8

Film americano 2007 per la regia di M. Yapo, con Sandra Bullock e J. McMahon. Thriller che invade il regno dei sogni: una donna riceve la notizia della morte del marito, ma in questa premonizione si cela un segreto.

Piedone d’Egitto, ore 21:25 su NOVE

Film italiano del 1979 per la regia di Steno, con Bud Spencer ed E Cannavale. Il professor Cerullo scopre un nuovo metodo per rintracciare i giacimenti petroliferi e viene rapito. Piedone e il fedele maresciallo Caputo partono alla sua ricerca.

