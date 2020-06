Cinema, al via il 15 giugno con 100 sale: primo passo per la normalità

Si parte con cento cinema e si spera di crescere in tempi rapidi. Ma quel che conta è che il 15 giugno le sale cinematografiche tornano vivere e a raccontare storie. In sicurezza

"Quella di domani sarà soltanto una partenza simbolica, con soli cento schermi accesi in tutta Italia, prevediamo di salire a duecento, cioè il 5 per cento dei quattromila schermi italiani, entro sabato prossimo". Alla vigilia della riapertura dei cinema Simone Gialdini direttore generale Anec e Anem, (associazione nazionale esercenti cinema e associazione multiplex) fa il punto con AGI su numeri e regole che da domani con la riapertura del solo 2,5 per cento degli schermi italici disegneranno la nuova vita di sale e spettatori in crisi d'astinenza cinematografica dopo gli oltre tre mesi di serrata imposta dall'emergenza coronavirus . L'Anec ha salutato con plauso e sollievo il dpcm dell'11 giugno che accogliendo le istanze degli esercenti ha allentato le misure anticoronavirus previste dai protocolli del decreto precedente: da domani al cinema (e agli spettacoli dal vivo) la mascherina è prevista (come per i ristoranti) in ingresso, in uscita e quando ci si sposta in sala per andare ad esempio alla toilette, ma non ci sarà più l'obbligo di indossarla durante la proiezione. I posti dovranno essere distanziati (una poltroncina occupata e due libere) ma conviventi e familiari potranno sedersi uno accanto all'altro, come in epoca pre-Covid . E' caduto anche il divieto di aprire i punti di ristoro, con il via libera quindi a pop corn e affini sgranocchiati in sala e soprattutto rispetto al dpcm precedente, che imponeva un tetto massimo di 200 persone al chiuso, chiarisce Gialdini, "i nuovi protocolli stabiliscono che il numero delle persone ammesse derivi da quello dei posti in sala autorizzati dalle commissioni di vigilanza, decurtati di quelli previsti dal distanziamento".

approfondimento Dal 15 Giugno riaprono le sale. Che film potremmo vedere? Il numero di spettatori consentiti quindi varierà ad ogni spettacolo, dettato dalla tipologia degli spettatori: "Più famiglie equivarranno a una maggiore capienza". Nonostante le molto più sostenibili misure del nuovo decreto (i cui protocolli sono in vigore fino al 14 luglio) la riapertura di sale tradizionali e delle arene, chiarisce Gialdini sara' graduale: "Il nuovo dpcm è arrivato solo pochi giorni fa - spiega - domani riusciranno ad aprire quindi solo le cento sale, tra schermi tradizionali e arene che si erano preparati a farlo sulla base delle disposizioni regionali relative al decreto precedente". Per tornare a una normalita pre-Covid prevede, bisognerà aspettare la seconda metà di agosto, considerando anche, chiarisce, che tradizionalmente una parte degli esercizi chiude per la pausa estiva a metà giugno. "Il primo periodo equivarrà a una fase di rodaggio dei protocolli - spiega - dal 15 al 30 luglio saranno attivi il 10 per cento degli schermi, con le grandi strutture che magari decideranno di riaprire soltanto alcuni dei loro schermi e, inizialmente anche di rinunciare a qualche spettacolo per poter garantire l'igienizzazione di maniglie, corrimano e braccioli prevista dai protocolli, tra una proiezione e l'altra". Un ruolo decisivo lo avranno le arene, 250 in totale, di cui un centinaio nuove, allestite per la ripartenza, che con aperture progressive saranno tutte operative, annuncia, nella prima settimana di luglio: qualcuna, annuncia, "sarà già al via da domani come ad esempio le due di Milano". In attesa dell'imminente ufficializzazione dell'uscita di Tenet di Christopher Nolan, una data importante sarà il 22 luglio, debutto italico di un titolo acchiappa-pubblico come Onward-Oltre la magia di Disney-Pixar, che, spiega, garantirà l'apertura di parecchie multisala, "e il ritorno a una normalità estiva".