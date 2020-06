Disney, il nuovo trailer di Artemis Fowl. VIDEO

Il nuovo film della Disney è “Artemis Fowl”, particolarmente atteso dai fan, soprattutto in questo periodo. L’assenza di nuovi film al cinema inizia a far sentire il proprio peso, con gli appassionati costretti a ricevere costantemente aggiornamenti su calendari d’uscita modificati.

Il 12 giugno 2020 “Artemis Fowl” giungerà su Disney +, dopo l’ovvio annullamento dell’uscita al cinema, inizialmente prevista per il 29 maggio. Non è da escludere però che il titolo possa arrivare sul grande schermo nei prossimi mesi, come accadrà per “Onward – Oltre la magia”. È stato intanto diffuso un nuovo trailer del film, tratto dalla celebre saga fantasy, composta da 8 libri.

Un blockbuster da ben 125 milioni di dollari, adattato dal drammaturgo Conor McPherson. Nel ruolo del protagonista ci sarà Ferdia Shaw, giovane attore esordiente. Ecco il cast principale del film:

Artemis Fowl II: Ferdia Shaw

Artemis Fowl I: Colin Farrell

Spinella Tappo: Lara McDonnell

Domovoi Leale: Nonso Anozie

Bombarda Sterro: Josh Gad

Comandante Root: Judi Dench

Angeline Fowl: Miranda Raison

Fata: Hong Chau

Capo dei Goblin: Adrian Scarborough

A dirigere questo primo capitolo è Kennet Banagh, che vanta una filmografia decisamente ampia come attore e, al tempo stesso, come regista. Ha infatti diretto molti adattamenti delle opere di Shakespeare, così come “Frankenstein di Mary Shelley”, “Iron Man 2”, “Thor” e “Assassinio sull’Orient Express”, del quale è anche il protagonista. In veste d’attore sarà inoltre presente in “Tenet”, ultimo lavoro di Christopher Nolan. Si è detto entusiasta del modo in cui il film giungerà al pubblico, in via digitale: “Come spettatore voglio tornare in sala ma non so quanto sarà un desiderio diffuso. Viviamo una nuova normalità ma non penso sarà così abnorme come molti temono”.

Per quanto riguarda il personaggio di Artemis Fowl, ha spiegato d’aver guardato a lui un po’ come Michael Corleone nella prima parte de “Il Padrino”. Non è così avvezzo alle abitudini della sua famiglia ma segue un suo percorso, proprio come accade in questo film per tutta la famiglia.

Artemis Fowl, la trama

Film ispirato al primo film della saga fantasy di Eoin Colfer. Al centro della trama vi è il giovane Artemis, un 12enne dotato di una grande intelligenza. Una caratteristica in comune con tutti i suoi avi, eccellenti criminali. È questa l’attività di famiglia, che porta suo padre a svanire nel nulla, lasciando la famiglia in disgrazia. Artemis è deciso però a ritrovarlo.

Si mette sulle sue tracce, affiancato dalla sua guardia del corpo. Si ritroverà così a vivere una fantastica avventura, rinvenendo un’antica civiltà, quella delle fate. Sono nascoste nelle profondità della Terra, nella cittadina di Cantuccio. Creature che da sempre rifuggono gli uomini, temendo possano appropriarsi dei loro tesori.

Artemis è però convinto che loro abbiano qualcosa a che fare con la scomparsa di suo padre, dunque entra in aperto scontro con loro, mettendo in atto alcuni furti. A ciò si aggiunge il rapimento del Capitano Spinella Tappo, un’esuberante fata che diventerà poi una preziosa alleata.