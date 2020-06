I migliori personaggi di Karl Urban

Nato il 7 giugno 1972 a Wellington, Karl Urban è un celebre attore neozelandese, apprezzato tanto al cinema quanto in televisione. La sua è una lunga carriera, ricca di ruoli d’azione. È passato dall’action duro e puro al fantasy, fino alla fantascienza. Non mancano però film per la famiglia nel lungo elenco delle produzioni cui ha preso parte. Basti pensare a “Il drago invisibile”. In televisione ha recitato in alcuni episodi di “Hercules” e “Xena”, serie cult degli anni ’90, per poi provare con il genere sci-fi in “Almost Human”. La serie però venne cancellata dopo un solo anno, pur avendo alle spalle un produttore esecutivo importante come J. J. Abrams. Ecco però quali sono i suoi personaggi più importanti, tra cinema e TV.

Thor Ragnarok

Ha interpretato Skurge in “Thor Ragnarok”, film Marvel diretto da Taika Waititi, che ha nettamente modificato il tono della saga del dio del tuono. Stavolta il figlio di Odino (Chris Hemsworth) deve fare i conti con una sorella sconosciuta, tornata per prendere il controllo di Asgard. Skurge sembra piegarsi al suo comando, schierandosi contro la propria gente per ottenere dei favori personali. Il cuore di un asgardiano però è incontrollabile e tornerà dunque a combattere per la propria terra.

Red

Ha interpretato William Cooper in “Red”, film adattamento di un noto fumetto scritto da Warren Ellis. Un cast stellare, con Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman ed Helen Mirren. Cooper è un agente della CIA talentuoso, incaricato di occuparsi di alcuni ex agenti ormai da tempo in pensione. Scoprirà che dietro quest’operazione si nasconde un tentativo di insabbiamento e dovrà dunque prendere una dura decisione.

Star Trek

Ha preso parte al rilancio della saga di “Star Trek” voluto da J. J. Abrams, salendo a bordo dell’Enterprise con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, e Simon Pegg, tra gli altri. Ha interpretato il dottor Leonard ‘Bones’ McCoy, subito divenuto amico di Kirk all’Accademia della Flotta, consentendogli con uno stratagemma di salire a bordo della USS Enterprise.

The Boys

Dopo la delusione di “Almost Human”, un nuovo progetto televisivo da protagonista. Si tratta di “The Boys”, serie televisiva tratta dall’omonimo fumetto creato da Garth Ennis. Otto episodi trasmessi, in attesa che venga completata la seconda stagione. Interpreta Billy Butcher, un uomo violento dal passato oscuro, che vive in un mondo dominato dai supereroi. Questi vantano super poteri ma non è tutto oro ciò che luccica. I loro comportamenti sono ben distanti da quelli descritti nei fumetti. Butcher dà loro la caccia e ha un conto in sospeso con uno di loro in particolare, ‘Patriota’. Deciderà dunque di rimettere in piedi la propria vecchia squadra, alla quale aggiunge un novellino, dando il via alle proprie indagini.

Ha preso parte a due dei film della trilogia de “Il Signore degli Anelli”. Per la precisione “Le due torri” e “Il ritorno del re”. Ha interpretato Eomer, un valoroso condottiero del Regno di Rohan. Questi viene allontanato da Grima, che ha preso il controllo sul sovrano. Resta però fedele alla propria gente, pronto a tornare nel momento del bisogno.