SpaceX: le tute degli astronauti disegnate dal costumista di Batman

Si è capito fin da subito che i due astronauti Doug Hurley e Bob Behnken a bordo di Space X non soltanto erano assolutamente calmi e preparati a questa storica missione ma che avevano qualcosa in più. Erano anche decisamente eleganti nelle loro tute spaziali biance e nere.. Anzi con qualche azzardo potremmo dire che sembravano appena uscite da un set cinematografico di qualche blockbuster sci-fi.

Naturalmente quando dietro c’è Elon Musk nessun particolare è lasciato al caso, comprese le tute spaziali in cui concept è stato affidato a Jose Fernandez , un designer che fa parte degli Ironhead Studios, una delle principali società di effetti speciali di Hollywood per l’industria cinematografica. Tutto sembrerebbe essere iniziato nel 2016, quando lo stesso Musk ha contattato Fernandez per un concorso di design per abiti su misura. Il casco degli astronauti disegnato da Fernandez ha convinto lo stesso Musk che gli affidato il compito di disegnare l’intera tuta spaziale.

Ricordiamo che negli ultimi anni Fernandez e lo studio hanno progettato abiti per supereroi del cinema come Batman, Superman, Wonder Woman, Spider-Man e Capitan America. Inoltre Fernandez è stato colui che ha ideato i caschi di Loki (Tom Hiddleston) e di Thor (Chris Hemsworth) per il Marvel Cinematic Universe, oltre al design del mantello di Ben Affleck in Batman v Superman.