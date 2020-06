Sky Cinema Sci-Fi: arriva il canale… da fantascienza

Da lunedì 1 a domenica 14 giugno Sky Cinema Collection si trasforma e dedica interamente la sua programmazione ai più amati film di genere degli ultimi decenni, dai cult E.T. – L’extraterrestre e Atto di forza ad Alita – Angelo della battaglia. La Collezione SCI-FI sarà disponibile anche on demand.

Nessun genere letterario e cinematografico ci ha fatto sognare il futuro come la fantascienza. Anche per questo, da lunedì 1 a domenica 14 giugno, Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Sci-Fi, dedicando la sua programmazione ai successi e ai cult degli ultimi decenni.



Il canale 303 di Sky manderà in onda oltre cinquanta film, fra i quali spiccano le prime visioni di Alita – Angelo della battaglia di Robert Rodriguez, in onda lunedì 1° giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Sci-Fi, e di Fast Color.



Tra i titoli in programmazione figurano cult come E.T. – L’extraterrestre di Steven Spielberg (scopri i migliori film con alieni buoni) e Atto di forza di Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Non mancano però anche successi recenti come The Divergent Series: Insurgent con Shailene Woodley e il visionario Macchine mortali (TRAILER), prodotto da Peter Jackson.