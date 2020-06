Il Gladiatore 2, news sul sequel del film

A 20 anni dall’uscita de Il Gladiatore (le frasi più belle del film – 10 curiosità sul film), Ridley Scott alla regia e Peter Craig alla sceneggiatura sono al lavoro per il sequel dell’epico film con Russell Crowe (FOTO). La storia di Massimo Decimo Meridio riuscì a conquistare 457,6 milioni di dollari in tutto il mondo ma soprattutto cinque Premi Oscar che consacrarono la pellicola come uno dei più grandi film nella storia del cinema. Il film si conclude con la morte del protagonista, ma questo non ha scoraggiato l’ipotesi su un sequel, progetto che ora è in lavorazione. Tra le prime notizie emerse dai produttori è che la storia avrà luogo 25 anni dopo l’orignale.

Le parole del produttore Laurie MacDonald

A confermare l’indiscrezione il produttore Laurie MacDonald che ha spiegato che sono alle prese con il lavoro insieme a Ridley Scott: “È uno che non toccheremmo se non avessimo la sensazione di avere un modo legittimo per farlo, quindi stiamo lavorando anche con uno scrittore straordinario, Peter Craig. Il film riprende la storia 30 anni dopo, 25 anni dopo”. La trama della pellicola dovrebbe ruotare attorno a Lucio Vero, figlio di Augusta Lucilla, interpretato nell’originale da Spencer Treat Clark, che potrebbe tornare a vestire i panni del medesimo personaggio a 20 anni di distanza anche se la notizia non è stata ancora confermata. Lucio Vero è il nuovo imperatore dopo la morte dello zio Commodo, ucciso proprio da Meridio nel grande finale del primo film. Il giovane ricorda il mito del legionario diventato schiavo e da sempre amore segreto della madre. Ridley Scott ha inoltre aperto all’ipotesi di rivedere anche Russell Crowe: “So come riportarlo indietro. Ne stavo parlando con lo studio, c’è un modo per farlo. Se accadrà non lo so. Il Gladiatore è stato fatto nel 2000, quindi Russell è leggermente cambiato. Sta facendo qualcosa in questo momento, ma sto cercando di riportarlo qui”, ha dichiarato il regista.

L’idea di Nick Cave e il progetto di Ridley Scott

Lo stesso Russell Crowe potrebbe essere davvero interessato a vestire nuovamente i panni di Massimo Decimo Meridio. Lo stesso attore ha spesso scherzato sull’ipotesi coinvolgendo anche il musicista Nick Cave e chiedendogli anni fa la sceneggiatura de Il Gladiatore 2. Lo stesso artista ha raccontato la chiacchierata con l’attore australiano in un podcast e ipotizzato un possibile ritorno sulla Terra del generale Massimo Decimo Meridio per mano degli dei e con la missione di sconfiggere Gesù Cristo e i suoi seguaci. In realtà Ridley Scott ha sempre sottolineato come ci sia realmente la possibilità di riportare in vita il protagonista de Il Gladiatore. Accennò all’ipotesi già nel 2017 dopo l’uscita di “Alien: Covenant”, uno dei sequel di Alien, film che aveva girato nel 1979 e che ha ripreso nel 2011 con “Prometheus”. Secondo le ultime indiscrezioni le riprese de “Il Gladiatore 2” dovrebbero iniziare dopo la lavorazione di “Raised by the Wolves”, l’ultima serie fantascientifica diretta da Ridley Scott.