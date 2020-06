Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 2 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 2 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Dwayne Johnson e Jason Statham protagonisti del primo spin-off della saga di “Fast & Furious”. Gli agenti Hobbs e Shaw sono costretti a operare come alleati in questo capitolo, così da poter fermare un terrorista pronto a decimare la razza umana.

Il corvo – The Crow, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film cult degli anni ’90 con protagonista Brandon Lee, che perse la vita durante le riprese. Interpreta un giovane morto dopo l’agguato di alcuni criminali. Tornato in vita, sarà assetato di vendetta.

Cliffhanger – L’ultima sfida, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Sylvester Stallone è un soccorritore schiacciato dal senso di colpa dopo la morte di una donna sulle Montagne Rocciose. Si ritroverà a cercare il proprio riscatto proprio tra quelle vette.

Robin Hood, ore 21:15 su Premium Energy

Ridley Scott propone la sua versione della leggenda di Robin Hood, con protagonista Russell Crowe, affiancato dalla co-protagonista Cate Blanchett. Il mitico eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri è in realtà un impostore, ma il suo cuore è puro.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ricordi?, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Luca Marinelli e Linda Caridi sono protagonisti di una love story difficoltosa. Un uomo e una donna ripercorrono il loro amore, tra emozioni ormai da tempo smarrite e momenti struggenti.

Little Italy – Pizza, amore e fantasia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica ambientata nel cuore italiano di Toronto. Una giovane coppia di innamorati dovrà fronteggiare la grande rivalità dei propri genitori.

Il ritorno dell’eroe, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Jean Dujardin e Melanie Laurent protagonisti di una commedia romantica. Una giovane soffre per la separazione forzata dal proprio fidanzato soldato. Sua sorella decide dunque di inviarle delle lettere a nome dell’uomo.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Signs, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Mel Gibson si ritrova a fronteggiare dei misteri soprannaturali in questo film di M. Night Shyamalan. Un predicatore, da tempo in crisi religiosa, scopre dei cerchi misteriosi in un campo di mais. Questi preannunciano un’invasione aliena.

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema

Premio Oscar per uno dei film più importanti di Christopher Nolan. Un gruppo di esploratori è alla ricerca di nuovi pianeti per riuscire a salvare la razza umana. Dovranno cimentarsi in una missione attraverso un buco nero.

Film comici da vedere stasera in TV

Bernie il delfino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Fiaba avventurosa per la famiglia, ambientata sulle spiagge della Florida. Una piccola studiosa dell’oceano ha una particolare abilità. Può parlare con i delfini, il che la spinge ad aiutare il suo amico Bernie.

Non è vero ma ci credo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia degli equivoci che mostra due ristoratori vegetariani, impegnati a trovare una soluzione per conquistare un famoso critico, notoriamente carnivoro.

Din don – Una parrocchia in due, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Donato è un manager che, al fine di sfuggire a un boss, si presenta a un parroco di paese fingendosi un prete.

Rush Hour – Due mine vaganti, ore 21:15 su Premium Comedy

Action movie esilarante con Jackie Chan e Chris Tucker. L’ispettore Lee viene chiamato dal console cinese per aiutare l’FBI nelle indagini per il rapimento di sua figlia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Attrazione fatale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Glenn Close e Michael Douglas in un thriller cult degli anni ’80. Un avvocato di New York tradisce sua moglie con una donna che si rivelerà essere una stalker.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Le regole della casa del sidro, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Due Oscar per questo dramma con Tobey Maguire, Charlize Theron e Michael Caine. Film ambientato nel Maine negli anni ’40. Un giovane cresciuto in un orfanotrofio si innamora di una donna sposata.

Volano coltelli, ore 21:15 su Premium Emotion

Dramma a sfondo politico con protagonista Rob Lowe. Questi è uno specialista di crisi politiche, che lavora fuori dalle regole per ottenere il massimo dalle campagne elettorali che gestisce.

I programmi in chiaro

Non mollare mai – Storie tricolori, ore 21:25 Rai 1

I grandi campioni dello sport e i volti più amati del cinema italiano insieme per una speciale serata a favore della Croce Rossa Italiana. Conduttore d'eccezione: Alessandro Zanardi.

Prima di lunedì, ore 21:20 Rai 2

Commedia del 2016 per la regia di Massimo Cappelli, con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano. I destini di Marco e Andrea, amici inseparabili, si intrecciano con quello di Carlito e del suo uovo di Pasqua in un'avventura esilarante.

#cartabianca, ore 21:20 Rai 3

Politica, economia, immigrazione, sicurezza, pensioni, cronaca, Europa. Bianca Berlinguer racconta i grandi temi della settimana con reportage, collegamenti e ospiti.

Fuori dal coro, ore 21:25 Rete 4

Su Rete 4 va in onda “Fuori dal coro”, la striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La cattedrale del mare - 1ª TV, ore 21:20 Canale 5

Su Canale 5 va in onda, in prima visione TV, “La cattedrale del mare”, serie ambientata nella Barcellona del XIV secolo e tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falcones. Episodio 5: Arnau, sopravvissuto a una guerra e all'epidemia, salva due bambini giudei dal linciaggio. Il suo gesto verrà ben ricompensato.

Le Iene Show, ore 21:15 Italia 1

Le inchieste e i reportage delle Iene in prima serata su Italia 1. Tra dissacranti interviste, cronaca e attualità raccontata con stile irriverente e satirico.

Di martedì (live), ore 21:15 La7

Nel talk show condotto da Giovanni Floris, confronti politici, reportage ed interviste sul campo, approfondiscono i temi scottanti della settimana.

Casino Royale, ore 21:30 Canale 8

Regia di Martin Campbell. Ventunesimo capitolo della serie cinematografica di 007, prima prova attoriale di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

A perfect getaway – Una perfetta via di fuga, ore 21:30 Nove

Regia di David Twohy, con Milla Jovovich e Steve Zahn. Una luna di miele si trasforma in un incubo per una coppia di innamorati che scopre di essere perseguitata da due killer.

