Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 1 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 1 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Alita – Angelo della battaglia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e ore 21:45 su Sky Cinema Collection

Robert Rodriguez dirige un grande cast per un film di fantascienza tratto dall’omonimo manga, prodotto da James Cameron. Uno scienziato trova un cyborg dalle fattezze femminili tra i rottami e la trasforma in una macchina perfetta.

Film comici da vedere stasera in TV

Grand Budapest Hotel, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Quattro Oscar per questa commedia di Wes Anderson, che ha come protagonista Ralph Fiennes. Questi è un direttore d’albergo che, dopo il furto di un quadro, si ritroverà al centro di mille avventure incredibili.

Piuma, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Due diciottenni scoprono d’aspettare un figlio, fronteggiando insieme i mesi più emozionanti e complicati della loro vita.

Din don – Una parrocchia in due, ore 21:14 su Premium Cinema

Donato è un manager che, al fine di sfuggire a un boss, si presenta a un parroco di paese fingendosi un prete.

In amore niente regole, ore 21:15 su Premium Emotion

Il capitano di una squadra di football in netta difficoltà e una giovane promessa dello sport si contendono il cuore di una giornalista. Film con George Clooney, che è anche regista, e Renee Zellweger.

Agent Smart – Casino totale, ore 21:15 su Premium Comedy

L’imbranato agente segreto Smart dovrà riuscire a sventare il piano di conquista del mondo orchestrato da una organizzazione criminale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tornano gli scatenati animali domestici nel sequel dell’amato film d’animazione. Max diventa iperprotettivo nei confronti del figlio della sua padrona. Nervosetto invece libera una tigre dal circo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stolen, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolas Cage in un action che lo vede interpretare un ex ladro tornato in libertà. Dovrà però riuscire a mettere le mani su ben 10 milioni di dollari per poter salvare la figlia rapita.

Film thriller da vedere stasera in TV

Crypto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Luke Hemsworth e Kurt Russell ambientato nel mondo dell’alta finanza. Un banchiere indaga su un caso sospetto di riciclaggio. Si ritrova così a svelare una rete di corruzione.

Film romantici da vedere stasera in TV

Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kate Hudson e Matthew McConaughey sono una giornalista e un pubblicitario, entrambi alle prese con una scommessa. Lui dovrà riuscire a conquistarla, mentre lei proverà a farsi lasciare in 10 giorni per un suo articolo.

Management – Un amore in fuga, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Commedia romantica con Jennifer Aniston e Steve Zahn. Mike è molto timido e, quando si innamora di una manager che ha alloggiato nel suo motel, attraversa il Paese per ritrovarla.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La paranza dei bambini, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film premiato per la miglior sceneggiatura a Berlino nel 2019. Pellicola tratta dal romanzo di Roberto Saviano. A Napoli si registra un’ascesa preoccupante di un gruppo di giovanissimi criminali.

Parasite, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Quattro Oscar per il film capolavoro di Bong Joon-ho. La famiglia Kim è tremendamente povera ma, sfruttando l’astuzia, riesce a introdursi nella casa e nella vita di un ricco borghese.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Lanterna verde, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Parallax minaccia di distruggere l’Universo, il che pone la salvezza di tutto il genere umano e non solo nelle mani di Lanterna Verde, celebre personaggio del mondo DC, intrepretato da Ryan Reynolds, sul set al fianco dell’attuale moglie Blake Lively.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Lo specialista, ore 21:14 su Premium Energy

Film con Sylvester Stallone e Sharon Stone. Una donna assolda un ex agente della CIA perché uccida chi ha massacrato i suoi genitori.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su RAI 1

Primo episodio della prima stagione de “Il giovane Montalbano”, intitolato “La prima indagine”. A seguito di una promozione, Montalbano viene trasferito a Vigata. Qui conosce Carmine Fazio, un esperto agente, e Agatino Catarella, un poliziotto dall’animo semplice.

Brignano, tutto casa e teatro, ore 21:20 su RAI 2

Tra vecchi successi e nuovi racconti, Enrico Brignano propone un viaggio nella sua idea scanzonata e ironica della realtà delle cose.

Report, ore 21:20 su RAI 3

Inchieste e reportage su temi di cronaca, attualità ed economia con approfondimenti, testimonianze e rivelazioni esclusive. Conduce Sigfrido Ranucci.

Marvel’s Runaways, ore 21:20 su Rete 4

Nono episodio della seconda stagione, intitolata “Colpo grosso”. I Runaways si trovano faccia a faccia con i poliziotti corrotti del PRIDE, Flores e AWOL.

Dunkirk, ore 21.20 su Canale 5

Film del 2017 per la regia di Christopher Nolan, vincitore di tre premi Oscar. La storia dell’Operazione Dynamo, che in 8 giorni ha salvato la vita a migliaia di soldati.

Ghost Rider, spirito di vendetta, ore 21:30 su Italia 1

Film del 2007 per la regia di Mark Steven Johnson, con Nicholas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley e Sam Elliott. Johnny Blaze ha fatto un patto col diavolo. Letteralmente. Stuntman infallibile con la sua motocicletta, si troverà ad affrontare sfide impossibili per salvare se stesso.

Witness – Il testimone, ore 21:15 su La7

Indagando su un caso, un detective segue un piccolo testimone in una comunità Hamish e finisce per innamorarsi della madre. Regia di Weir, con Harrison Ford.

Sette anime, ore 21:30 su TV8

Film del 2008 per la regia di Muccino, con Will Smith e R. Dawson. Nel passato di Will Smith c’è un lacerante segreto. In cerca di redenzione, aiuterà sette persone a migliorare la loro vita.

Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, ore 21:25 su Nove

Film del 2007 per la regia di Z. Helm, per la regia di Dustin Hoffman. Dustin Hoffman è un giocattolaio di 243 anni che ha deciso di andare in pensione. Peccato che i suoi giocattoli non siano dello stesso avviso…

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV