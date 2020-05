Joseph Fiennes, tra Shakespeare e Bertolucci

Nato in una famiglia aristocratica, ricca di artisti, è il fratello del celebre attore Ralph Fiennes

Joseph Fiennes è un celebre attore britannico, nato il 27 maggio 1970. La sua è una famiglia aristocratica, figlio di un fotografo e una scrittrice e pittrice. Sua sorella Martha è una regista, mentre suo fratello è l’attore Ralph Fiennes. Ha fatto il suo esordio al cinema nel 1996. Nel corso degli anni ha saputo evidenziare il proprio talento anche in televisioni con svariate serie TV. In particolare “American Horror Story” e “The Handmaid’s Tale”. Ecco i suoi migliori film.

Il nemico alle porte

Io ballo da sola

Il mercante di Venezia

Shakespeare in Love

Elizabeth

Il nemico alle porte, 2001

REGIA: Jean-Jacques Annaud

ATTORI: Joseph Fiennes, Jude Law, Rachel Weisz, Bob Hoskins, Ed Harris, Dana Cebulla, Gabriel Thomson, Ron Perlman, Robert Stadlober

Vasily Zaytsev è un pastore degli Urali divenuto un soldato dell’Armata Rossa. Nel 1942, dopo l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica, si ritrova in prima linea. Mostra sorprendenti doti da tiratore, essendo stato “addestrato” da suo nonno in giovane età. Fiennes interpreta Danilov, un commissario politico che decide di sfruttare il suo talento per farne un simbolo della propaganda sovietica.

Io ballo da sola, 1996

REGIA: Bernardo Bertolucci

ATTORI: Liv Tyler, Sinéad Cusack, Donal McCann, Jeremy Irons, Jean Marais, Donald Warren Moffett, Carlo Cecchi, Mary Jo Sorgani, Francesco Siciliano, Leonardo Treviglio, Rebecca Valpy, Joseph Fiennes, Anna Maria Gherardi, Jason Flemyng, Stefania Sandrelli, Alessandra Vanzi, Ignazio Oliva, Rachel Weisz, Roberto Zibetti

La 18enne Lucy viene spedita dal padre in Italia per una vacanza estiva. È ospite di una coppia di inglesi che abitano nei pressi di Siena. Nella loro abitazione rustica ospitano sempre amici e artisti e, all’arrivo di Lucy, vi sono Christopher e Miranda Fox, figli di primo letto di Ian, marito di Diana.

Il mercante di Venezia, 2004

REGIA: Michael Radford

ATTORI: Al Pacino, Lynn Collins, Jeremy Irons, Charlie Cox, Joseph Fiennes, Kris Marshall, Zuleikha Robinson, Allan Corduner, Gregor Fisher, Tony Schiena, John Sessions, Radica Jovicic, Julian Nest

Adattamento dell’opera di Shakespeare, con Al Pacino nei panni di Shylock, usuraio ebreo che presta dei soldi ad Antonio, nobile che lo disprezza, che si rivolge a lui per aiutare l’amico Bassanio, che intende chiedere la mano della bella Portia.

Shakespeare in Love, 1998

REGIA: John Madden

ATTORI: Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Colin Firth, Judi Dench, Geoffrey Rush, Imelda Staunton, Anthony Sher, Tom Wilkinson, Martin Clunes, Rupert Everett, Ben Affleck, Steven Beard, Simon Callow, Jim Carter, Georgie Glen, Paul Bigley, Steve O'Donnell, Tim McMullen, Patrick Barlow, Nicholas Boulton, Desmond McNamara, Barnaby Kay, Rupert Farley

Il film racconta la storia d’amore tra lo scrittore William Shakespeare e la nobildonna Lady Viola. La loro vicenda si intreccia con la messa in scena di Romeo e Giulietta nella Londra del 1593.

Elizabeth, 1998

REGIA: Shekhar Kapur

ATTORI: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes, Richard Attenborough, Fanny Ardant, Eric Cantona, Vincent Cassel, Kathy Burke, Edward Hardwicke

La Regina Maria I, nel 1554, intensifica la lotta al protestantesimo, sentendosi vicino alla morte. Viene perseguitata anche la principessa Elizabeth, erede al trono, essendo considerata poco ortodossa. Quest’ultima sale però al trono, dopo la morte di Maria, che fallisce nel tentativo di uccidere la principessa. Subito Elizabeth fa tornare dall’esilio l’uomo che ha sempre amato fin dall’infanzia, Robert Dudley.