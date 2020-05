Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 23 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 23 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film comici da vedere stasera in TV

Ubriachi d’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Alec Baldwin e Salma Hayek. I due formano una coppia sposata molto facoltosa. Dopo una sbronza colossale si ritrovano però sull’orlo della bancarotta. Orchestrano dunque un piano per recuperare il proprio denaro.

5 anni di fidanzamento, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Jason Segel ed Emily Blunt. Violet e Tom devono rinviare il proprio matrimonio a causa di una proposta di lavoro. Il rinvio è di svariati anni, il che mette a dura prova la relazione.

A Modern Family, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paul Rudd e Steve Coogan si ritrovano a fare da genitori a un bambino. Il suo arrivo improvviso metterà a dura prova entrambi e sconvolgerà le loro vite.

Ti presento Sofia, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti in una commedia esilarante. Un uomo divorziato deve nascondere l’esistenza di sua figlia alla donna che sta frequentando, che odia i bambini.

Insieme per forza, ore 21:15 su Premium Cinema

Jim e Lauren vivono un disastroso primo appuntamento. Si ritrovano però, per puro caso, in vacanza insieme con le rispettive famiglie.

The Pills – Sempre meglio che lavorare, ore 21:14 su Premium Comedy

Tre amici hanno giurato di non lavorare mai. Hanno quasi trent’anni e continuano a tener fede al patto, condividendo un appartamento a Roma Sud. Qualcosa però sta per cambiare.

Film biopic da vedere stasera in TV

I giudici, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ricky Tognazzi racconta la drammatica storia della lotta contro la mafia di Casa Nostra, condotta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Erin Brockovich – Forte come la verità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Julia Roberts interpreta Erik Brockovich, vincendo un Oscar e un Golden Globe. È la segretaria di uno studio legale, che decide di sfidare una multinazionale, avendo scoperto dei loschi affari che minano la salute di una comunità.

Frontera, ore 21:15 su Premium Emotion

Ed Harris ed Eva Longoria in un moderno western. Uno sceriffo indaga sulla morte della moglie, uccisa mentre cavalcava al confine col Messico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

007 – Octopussy Operazione Piovra, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Roger Moore protagonista del 13esimo film della saga dedicata a James Bond. Dietro un traffico di gioielli provenienti dall’URSS si nasconde il diabolico piano ordito da un ufficiale sovietico e un principe indiano.

Wolf Warrior 2, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action cinese acclamato in patria. Un ex combattente delle forze speciali viene coinvolto in una guerra civile in Africa. Il tutto mentre ordisce una vendetta personale contro i killer della sua fidanzata.

Rogue Agent – La recluta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una spy-story che si mescola al genere thriller. Alex è l’unico sopravvissuto di una squadra speciale americana. È accusato d’alto tradimento e costretto alla fuga.

Terminator 2 – Il giorno del giudizio, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

James Cameron torna a dirigere Arnold Schwarzenegger nel secondo capitolo della saga di “Terminator”, che ha vinto ben 4 Oscar. Il vecchio androide dal futuro è nuovamente alle prese con un cyborg inviato per uccidere il futuro capo della resistenza umana.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il panda più famoso del cinema torna sul grande schermo per una nuova battaglia. Per riuscire a conquistare uno sconosciuto potere, il Guerriero Dragone sarà chiamato a scavare nel proprio doloroso passato.

Film sui superereroi da vedere stasera in TV

Aquaman, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman e Willem Dafoe nella versione cinematografica del noto cinecomic DC. Il giovane Arthur Curry scopre le proprie origini, ma soprattutto qual è il suo destino.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ready Player One, ore 21:15 su Premium Energy

Spielberg adatta il celebre romanzo di Ernest Cline. In un futuro prossimo l’umanità è totalmente rapita da un mondo virtuale, Oasis, al punto da tralasciare il proprio pianeta, ridotto in condizioni oscene. All’interno di quest’altro mondo ogni giocatore spera di riuscire a completare la caccia al tesoro organizzata dal defunto creatore, così da prenderne il controllo.

I programmi in chiaro

I soliti ignoti – Special VIP, ore 20:35 su Rai 1

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Amadeus. Un gioco a quiz stavolta proposto in una veste speciale, ricca di personaggi famosi.

Petrolio – Antivirus, ore 21:05 su Rai 2

Programma d’attualità che, in questo episodio, pone l’attenzione sul rischio dell’emergenza coronavirus, sulla situazione attuale e su quella che potrà essere la condizione futura.

Aspettando le parole, ore 20:30 su Rai 3

Massimo Gramellini torna su Rai 3 con le sue storie. In questo appuntamento il protagonista sarà Monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, città tra le più colpite al mondo dal coronavirus.

Stasera Italia Weekend, ore 20:30 su Rete 4

Programma di approfondimento politico e sociale, a cura della redazione del Tg4. Si affrontano i principali temi della settimana appena trascorsa, tra attualità e cronaca.

Ciao Darwin – Dawin di Donatello, ore 21:25 su Canale 5

Una puntata speciale dello show d’intrattenimento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Verranno infatti premiati i concorrenti considerati “cult” del programma.

Rio 2 – Missione Amazzonia, ore 21:30 su Italia 1

Sequel dell’apprezzato film d’animazione. Blu, Gioiel e i loro figli vivono serenamente nella città di Rio de Janeiro, da uccelli addomesticati. Un giorno però Gioiel decide di volare in Amazzonia, così da mostrare loro la vita selvaggia, il che preoccupa Blu.

Amistad, ore 21:15 su La7

Film drammatico diretto da Steven Spielberg. Un gruppo di schiavi della Sierra Leone raggiunge L’Avana a bordo di una nave portoghese. Vengono acquistati dagli spagnoli e imbarcati per Amistar, dove si ribelleranno, dando vita a una crisi diplomatica.

Sotto corte marziale, ore 21:25 su Nove

Durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni soldati americani inscenano una corte marziale per riuscire a salvare la vita di alcuni prigionieri di un campo di concentramento tedesco.

