Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 20 maggio

Film comici da vedere stasera in TV

Appena un minuto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Max Giusti protagonista di una commedia esilarante con Francesco Mandelli e Loretta Goggi. Un uomo si ritrova tra le mani un particolare smartphone, che gli consente di tornare indietro nel tempo di 60 secondi. Un minuto che gli cambierà la vita.

Un tuffo nel passato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Divertente viaggio nel tempo con John Cusack e Chevy Chase. Un gruppo di 40enni inizia a ricordare i bei vecchi tempi passati all’interno di una jacuzzi. Di colpo si ritroverà catapultato negli anni ’80.

Book Club – Tutto può succedere, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa

Diane Keaton e Jane Fonda in una commedia sulla riscoperta del desiderio. Quattro signore si cimentano nella lettura di “Cinquanta sfumature di grigio”, il che riaccende le loro curiosità piccanti.

Il principe e il pirata, ore 21:15 su Premium Comedy

Nastro d’argento per la miglior colonna sonora per questo film con Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. La morte del padre di Leopoldo innescherà una serie di situazioni folli, con il protagonista alla ricerca del fratello sconosciuto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La conseguenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Keita Knightley, Alexander Skarsgard e Jason Clarke in una love story proibita ambientata nella Germania del Dopoguerra. La moglie di un ufficiale britannico si innamora perdutamente di un vedovo tedesco.

La mia vita è uno zoo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Matt Damon e Scarlett Johansson in un dramma sentimentale. Un giornalista, rimasto vedovo, ha deciso di cambiare la propria vita, acquistando uno zoo disastrato con l’intenzione di riaprirlo al pubblico.

La terra dell’abbastanza, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Opera prima dei fratelli D’Innocenzo. Un viaggio nel mondo della criminalità, mostrando con durezza e realismo. Due giovani della periferia romana investono un pentito, ritrovandosi a far parte di un clan.

Gran Torino, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Film diretto e interpretato da Clint Eastwood. Pellicola che propone il ritratto di un uomo solo, avverso alle diversità e al cambiamento. Si ritrova a prendersi cura di una famiglia di immigrati, che diventano la sua seconda famiglia.

L’uomo che ama, ore 21:15 su Premium Emotion

Un uomo è sospeso tra il rimpianto di un amore passato e il dolore di un sentimento appena svanito. Pellicola dall’ottimo cast, con Monica Bellucci e Pierfrancesco Favino.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, Dalla Russia con amore, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Sean Connery nel secondo episodio della saga dedicata a James Bond. L’agente 007 dovrà impedire che la Spectre si impadronisca di un decodificatore universale, che è custodito a Istanbul.

The Adventurers – Gli avventurieri, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Caccia al tesoro in un action che ha come protagonisti Jean Reno e Andy Lau. Un celebre detective francese è sulle tracce dei tre migliori ladri al mondo, che hanno messo a segno il colpo del secolo.

Miami Vice, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa2

Colin Farrell e Jamie Foxx in un film action che si ispira alla serie cult degli anni ’80. I poliziotti Sonny e Rico dovranno infiltrarsi in una banda di narcotrafficanti.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Stranded, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film fantascientifico con Christian Slater. Un gruppo di astronauti in missione su una stazione spaziale subisce l’infezione di un tremendo virus, il tutto dopo la collisione con un meteorite.

Film romantici da vedere stasera in TV

Cocktail, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Tom Cruise protagonista di una commedia romantica, simbolo degli anni ’80. Brian è giunto a New York per trovare un lavoro. Inventa un nuovo cocktail, che diventa rapidamente il più celebre in Manhattan.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:15 su Premium Cinema

Terzo capitolo della saga di Harry Potter. Stavolta il giovane maghetto dovrà confrontarsi con un pericoloso criminale, Sirius Black. Questi è evaso dalla prigione di Azkaban ed è sulle sue tracce.

Film thriller da vedere stasera in TV

Run all night – Una notte per sopravvivere, ore 21:15 su Premium Energy

Action-thriller con protagonisti Liam Neeson ed Ed Harris. Un ex killer e un boss, suo amico fraterno, vedono le loro strade incrociarsi, così come quelle dei rispettivi figli.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 su Rai 1

Primo episodio della prima stagione. L’ispettore Carlo Guerrieri deve indagare su un caso d’omicidio. Al suo fianco c’è la figlia Alba, medico legale, e il vice-ispettore Malik Soprani.

Poco di tanto, ore 21:20 su Rai 2

Maurizio Battista conduce gli spettatori negli anni ’70, affiancato da Sandro Giacobbe e Riccardo Fogli, nel secondo episodio della prima stagione.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Trentaquattresimo episodio di “Chi l’ha visto”. Vecchi e nuovi casi di scomparse, gialli e misteri irrisolti, aggiornamenti e inchieste. Federica Sciarelli raccoglie le testimonianze dei telespettatori e aiuta a risolvere i più caldi casi di cronaca.

Mr. Crocodile Dundee, ore 21:30 su Rete 4

Cult d’avventura con Paul Hogan. Mick Dundee è noto come Mr. Crocodile, lavora come guida e cacciatore di coccodrilli in Australia. La sua immagine viene sfruttata per incrementare i viaggi avventurosi dei turisti.

Tu si que vales, ore 21:44 su Canale 5

Lo show è condotto da Belen Rodriguez e mette alla prova i grandi talenti italiani. In giuria presenzieranno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Scontro tra titani, ore 21:30 su Italia 1

Perseo è il figlio di Zeus e sogna di poter riuscire un giorno a sovvertire l’ordine naturale, combattendo gli dei. È il remake di “Scontro tra Titani” del 1981.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Episodio intitolato “Capaci, fine storia mai”. Si approfondiscono gli eventi che hanno spinto verso la strage di Capaci.

Ex – Amici come prima, ore 21:30 su Canale 8

Carlo Vanzina dirige Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Al centro del film vi sono coppie allo sbaraglio, alle prese con i rapporti con i propri ex e situazioni esilaranti.

Cambio moglie, ore 21:25 su Nove

Primo episodio della prima stagione. Si tratta di un esperimento sociale che propone ad alcune donne di scambiare casa e famiglia per un periodo di tempo.

