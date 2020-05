Star Wars – La minaccia fantasma, un prequel tra Jedi e Sith

I protagonisti della pellicola che introduce la trilogia “prequel” sono: Liam Neeson , già arcinoto per essere stato protagonista di film come Schindler’s List e Rob Roy, qui nei panni del maestro Jedi Qui-Gon Jinn; Ewan McGregor , uno dei nuovi talenti più lanciati del momento per aver preso parte al cult Trainspotting e a Velvet Goldmine, qui nel ruolo del giovane Obi-Wan Kenobi; la giovanissima Natalie Portman , già celebre per aver affiancato Jean Reno in Leon, nel ruolo della principessa Padmé Amidala; il quasi esordiente Jake Lloyd , 8 anni al momento delle riprese avvenute nel 1997, nella scomoda parte di Anakin Skywalker (alias Darth Vader) da bambino.

Trattando fatti antecedenti alla Trilogia “canonica”, per forza di cose George Lucas dovette trovare dei nuovi attori per il suo film: alcuni dei personaggi di Star Wars, nell’Episodio I, compaiono da giovani, come ad esempio Obi-Wan Kenobi, presentato come un semplice apprendista; altri ancora erano ben lungi dall’essere nati, come Luke e Leila Skywalker.

Un’operazione che richiese un certo coraggio, perché andare a toccare l’universo di Star Wars ( tutte le news sulla Saga ), diventato per molti un vero e proprio oggetto di culto, comportava ovviamente il rischio di attirarsi le critiche dei fan “duri e puri” (che, in effetti, non sono mancate).

Il 19 maggio del 1999 , esattamente 21 anni fa, usciva nelle sale canadesi e statunitensi Star Wars: Episodio I: La minaccia fantasma , il film con cui George Lucas andava a riprendere in mano la sua amatissima saga, per raccontare cosa era successo prima dei fatti accaduti fra Una nuova speranza e Il ritorno dello Jedi .

La minaccia fantasma, le curiosità sul film

(Quasi) come Titanic

Nonostante i pareri contrastanti della critica all’uscita de La minaccia fantasma, il film ottenne risultati formidabili al box office, tanto da diventare la pellicola di maggior incasso del 1999 e la seconda dell’epoca, dietro al solo Titanic di James Cameron.

Pazza idea

La “pazza idea” di realizzare una trilogia prequel di Star Wars ha radici antiche: venne in mente a George Lucas già durante la lavorazione de L’impero colpisce ancora, il sequel a Una nuova speranza (che all’epoca si chiamava semplicemente Guerre stellari). Il successo del primo film aveva concesso al regista di sviluppare la storia e approfondire i personaggi, trasformando così Darth Vader da villain monodimensionale a personaggio sfaccettato che ha subito un’evoluzione nel tempo. Da lì a pensare, alcuni anni più tardi, di raccontare la genesi del “cattivo” della saga, il passo fu quasi spontaneo.

Un nuovo inizio

In principio, per il primo film della trilogia prequel George Lucas aveva in mente il titolo quasi didascalico The beginning, ovvero “l’inizio”, cambiato poi in The Phantom Menace.

Il Maestro

George Lucas scelse Liam Neeson per il ruolo di Qui-Gonn Jinn, perché era convinto che un attore della sua esperienza sarebbe stato una sorta di guida per i giovani attori che componevano il resto del cast de La minaccia fantasma. Proprio come il suo personaggio per Obi-Wan.

Un lavoro troppo stressante

Jake Lloyd, il giovane attore che interpretava Anakin Skywalker, risentì molto dello stress non tanto delle riprese, ma della fase promozionale de La minaccia fantasma. La fatica di dover affrontare decine e decine di interviste al giorno, associata a episodi di bullismo nei suoi confronti, spinsero il ragazzo ad abbandonare la recitazione.

Veterani

Si diceva prima che George Lucas si trovò, per forza di cose, costretto a cercare nuovi attori per il suo film. Ci sono però delle eccezioni: stiamo parlando dei super veterani di Star Wars Anthony Daniels e Kenny Baker nei ruoli dei droidi C-3PO e R2-D2.

Sosia stellare

In Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma compare, nel ruolo secondario di Sabé, ancella della regina Padmé e sua sosia per buona parte della vicenda, una Keira Knightley appena dodicenne, ancora ben lontana dal diventare una diva internazionale. Un’altra ancella, Saché, è invece interpretata da Sofia Coppola, che quell’anno avrebbe diretto il suo film d’esordio alla regia, Il giardino delle vergini suicide.

Un pizzico di Italia

Le scene nel palazzo reale di Naboo furono girate all’interno della meravigliosa Reggia di Caserta, che per l’occasione venne chiusa per alcuni giorni ai turisti. Per fortuna, le sequenze con esplosioni vennero ricreate in una replica del set…

Il difficile è il dopo

Visto il massiccio ricorso agli effetti digitali, davvero eccezionale per l’epoca, la fase di post-produzione comprensiva degli effetti speciali e del montaggio richiese molto più tempo rispetto a quella delle riprese. Filmato nell’arco di pochi mesi nel 1997, seppur con alcune aggiunte successive, La minaccia fantasma vide infatti la luce solo due anni più tardi.

Isteria collettiva

L’arrivo di un nuovo film di Star Wars nelle sale provocò fenomeni prossimi all’isteria collettiva, soprattutto dopo l’iniziale annuncio, poi smentito, che non sarebbero state consentite prevendite: si formarono code davanti ai cinema addirittura settimane prima dell’uscita della pellicola, perché i fan della saga temevano di rimanere senza biglietti.

Tutti i registi dei film di Star Wars