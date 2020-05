Atlantis – L’impero perduto, live-action del film Disney

Come ormai ampiamente anticipabile, la Disney intende dar seguito alla stagione dei live-action, che stanno appassionando il pubblico di tutte le età. I più giovani si ritrovano a vivere avventure splendide, ormai divenute cult, con una grafica e un linguaggio adatti al loro tempo.

Chi ha invece qualche anno in più si ritrova a fare un viaggio nel tempo, tornando un po’ bambino. Per questo “Il Re Leone” è stato un grande successo e c’è grande attesa per “Mulan”. Incredibile l’hype per “Hercules”, non ancora entrato in produzione a causa dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

I fan saranno felici di sapere che nei prossimi progetti per remake live-action c’è anche “Atlantis – L’impero perduto”. Il film rappresenta una vera e propria perla, anche se forse meno citato rispetto ad altri quando si parla di classici Disney. Per il momento non si hanno informazioni sul progetto, se non che sarebbe nelle prime fasi di sviluppo. Da vedere dunque come cambieranno le avventure di Milo dopo 20 anni.

Atlantis – L’Impero perduto, la trama

Come detto, non tutti conoscono questo film d’animazione, per ovvi motivi d’età. C’è da dire inoltre che anche alcuni ex bambini e adolescenti sono “rei” d’aver perso quest’uscita al cinema o in dvd. Ecco dunque la trama di “Atlantis”.

Un giovane cartografo di nome Milo Thatch lavora in un museo ma coltiva un grande sogno. Vorrebbe completare la ricerca iniziata molti anni prima da suo nonno, ormai defunto. Ha ereditato il suo spirito d’avventura e, seppur inesperto, si cimenta in un viaggio al seguito di un gruppo di temerari, scoprendo d’essere la chiave per svelare un antico mistero: Atlantide.