Star Wars, Mark Hamill dice addio a Luke Skywalker

L’universo cinematografico di “Star Wars” deve necessariamente guardare avanti. La nuova trilogia di J. J. Abrams, tra critiche ed elogi, ha fatto da ponte verso una nuova narrativa. Di fatto quasi tutti i personaggi del passato hanno avuto una propria conclusione e, al di là di pochi prescelti, nessuno dovrebbe far ritorno in seguito.

Daisy Ridley ha ormai da tempo detto addio a Rey e lo stesso ha fatto il suo maestro Luke Skywalker. Mark Hamill ha infatti salutato il personaggio principe della sua filmografia, che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Negli scorsi mesi l’attore si era così espresso in merito all’amato Luke: “Un’era finisce e un’altra inizia. Una volta dissi a Carrie (Fisher) che ‘Star Wars’ riguarda la famiglia ed è quello che siamo diventati. Una comunità che condivide l’esperienza di queste storie e i valori fondamentali che infondono in noi. Sono grato per tutto il vostro entusiasmo e dedizione per la Galassia lontana di George (Lucas), che continuerà a crescere con nuovi narratori”.

Star Wars, l’addio di Mark Hamill

Le ultime parole di Mark Hamill su Luke Skywalker sembravano essere un vero e proprio addio. Il maestro Jedi non tornerà più nell’universo di Star Wars e a confermarlo è proprio il diretto interessato.

Stavolta però si tratta di un addio in piena regola, senza possibilità di smentita. L’attore ha affidato il proprio saluto a un post su Twitter, nel quale sfrutta l’ormai noto gioco di parole legato al 4 maggio: “May The 4th”. Lo ha fatto però pochi giorni dopo, ovvero il 9 maggio. Il riferimento stavolta è al capitolo 9 della saga, che lo ha visto salutare questo universo cinematografico: “Il nono episodio è agrodolce, essendo l’ultima volta nella quale ho interpretato Luke. #ByeByeSkywalker”.