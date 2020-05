Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 10 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 10 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

La piccola boss, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Regina Hall protagonista di una commedia degli equivoci. Una donna arrogante e abituata a trattare male i propri dipendenti, si risveglia in un altro corpo, il proprio ma a 13 anni. Dovrà dunque cambiare atteggiamento.

Parto con mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un’insolita coppia, composta da Barbra Streisand e Seth Rogen, in una commedia on the road. Un inventore di Los Angeles si cimenta in un viaggio con sua madre, per la quale ha in mente una grande sorpresa.

Sapore di mare, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia cult diretta da Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica e un ricco cast. Il film è ambientato nella Versilia degli anni ’60, dove si intrecciano le storie di un gruppo di vacanzieri.

House party – La grande festa, ore 21:15 su Premium Comedy

Chris è pronto a trasferirsi per andare al college. Decide di organizzare un’ultima festa, così da poter salutare il proprio migliore amico e la ragazza di cui è innamorato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Martin Eden, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Luca Marinelli, premiato come miglior attore a Venezia, è il protagonista dell’adattamento del romanzo di Jack London. Un marinaio, spinto a istruirsi dall’amore per una donna, scopre il proprio talento per la scrittura.

Fire Squad – Incubo di fuoco, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Un dramma catastrofico tratto da una storia vera, con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. Ambientato nel 2013, con un gruppo di vigili del fuoco chiamato a domare un gigantesco incendio in Arizona.

Monster, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Oscar, Golden Globe e Orso d’argento a Berlino per Charlize Theron, che ha accettato un ruolo difficile, per il quale ha trasformato il proprio volto. Racconta la storia di Aileen Wuornos, una prostituta divenuta una spietata serial killer.

La prima cosa bella, ore 21:14 su Premium Emotion

Film acclamato dalla critica, che racconta dell’amore viscerale che unisce due fratelli e la loro madre, con quest’ultima che presenta una bellezza e personalità ingombranti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Pulp Fiction, ore 21:15 su Sky Tarantino Mania

Il film simbolo di Quentin Tarantino, vincitore di un Oscar, un Golden Globe e della Palma d’oro a Cannes. Cast stellare, con Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis. Un intreccio di storie in una pellicola cult dai risvolti stravaganti.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tornano gli amati supereroi Pixar. Provano a riconquistare l’opinione pubblica, che teme le loro gesta, che hanno sempre delle gravi conseguenze in città. Costretti a ritirarsi, vivono una vita normale. Elastigirl però riceve una proposta intrigante, quella di tornare a lottare contro il crimine.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Skyline, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dei misteriosi raggi di luce iniziano a risucchiare gli esseri umani all’interno di astronavi. Si tratta di alieni e la loro intenzione è quella di conquistare la Terra.

Film horror da vedere stasera in TV

La madre, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un horror con Nikolaj Coster-Waldau e Jessica Chastain, prodotto da Guillermo Del Toro. Una verità sconvolgente si cela dietro il ritrovamento di due bambine.

Film romantici da vedere stasera in TV

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Hugh Grant e Andie MacDowell in una travolgente commedia romantica. Charles è uno scapolo un po’ sbadato, la cui vita si muove tra un matrimonio e l’altro. Si tratta però delle nozze dei suoi amici, che lo costringono a fare i conti con la propria vita. Questa viene però sconvolta dall’incontro con Carrie.

Crazy & Rich, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia romantica sospesa tra due mondi, quello orientale e quello occidentale. L’erede cinese di una casa reale presenta la propria fidanzata alla famiglia, scatenando il caos.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Godzilla, ore 21:15 su Premium Cinema

Film che mostra l’epica rinascita di Godzilla. Una spettacolare avventura che vede la creatura leggendaria ad alcune malvagie creature.

Troy, ore 21:15 su Premium Energy

Film liberamente ispirato all’Iliade di Omero, con un cast stellare, nel quale brillano Brad Pitt ed Eric Bana, nei panni di Achille ed Ettore.

