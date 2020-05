Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 8 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 8 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Diavoli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Settimo episodio della prima stagione di “Diavoli”, con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Massimo scopre il contenuto del dossier segreto. Si tratta di informazioni scottanti sul piano che Dominic ha studiato e messo a punto. Massimo teme dunque per la propria vita.

The Killing Jar, ore 21:15 su Premium Energy

Thriller con protagonista Michael Madsen. Un uomo sconosciuto e armato prende in ostaggio sette persone all’interno di un ristorante. Il pericolo più grande potrebbe però giungere proprio da uno degli ostaggi.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La favorita, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar, Golden Globe e Coppa Volpi per Olivia Colman, protagonista dell’ultimo lavoro di Lanthimos, premiato a Venezia. La regina si ritrova al centro di un triangolo tra Emma Stone e Rachel Weisz. Le due cortigiane si contendono le sue attenzioni, fino alle estreme conseguenze.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Kill Bill – Vol. 1, ore 21:15 su Sky Tarantino Mania

Uma Thurman è Beatrix Kiddo, un’assassina professionista lasciata per morta da Bill, suo maestro ed ex amante, e la sua squadra. È ora a caccia di vendetta, prendendo la vita di chi le ha fatto del male e le ha portato via sua figlia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel che vede Hiccup, giovane vichingo, alle prese con un temibile drago rinnegato. Al fianco del suo amico Snendato dovrà riuscire a salvare il proprio villaggio.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Bourne Legacy, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jeremy Renner ed Edward Norton nel quarto capitolo della saga spionistica tratta dai romanzi di Robert Ludlum. Il killer Aaron Cross deve riuscire a sfuggire all’eliminazione degli agenti del programma Outcome.

Un uomo tranquillo, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Liam Neeson protagonista di un action sulla vendetta. Il protagonista è un uomo come tanti altri, che lavora come autista di uno spazzaneve. Si ritrova a vestire i panni del giustiziere dopo la morte di suo figlio.

Film horror da vedere stasera in TV

Scary Stories to Tell in the Dark, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un film horror prodotto da Guillermo Del Toro. Pellicola ambientata in Pennsylvania nel 1968. Quattro ragazzi trovano un libro di racconti all’interno di una casa stregata. Risvegliano così un’antica maledizione.

Film romantici da vedere stasera in TV

Serendipity – Quando l’amore è magia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con protagonisti Kate Beckinsale e John Cusack. Un uomo e una donna si innamorano a New York, alla vigilia di Natale. Decidono però di affidare il loro prossimo incontro al destino.

Dolce novembre, ore 21:15 su Premium Emotion

Nelson e Sara sono Keanu Reeves e Charlize Theron sono due persone incredibilmente differenti. Nonostante questo, si ritrovano coinvolti in una struggente storia d’amore.

Film comici da vedere stasera in TV

Se fossi in te, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Fabio De Luigi, Emilio Solfrizzi e Gioele Dix sono i protagonisti di una commedia esilarante. Tre uomini vedono realizzati i loro sogni in una notte di stelle. Tutto ciò scatena una serie di equivoci.

Gambit, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell’uomo più ricco d’Inghilterra. Per metterlo in atto sfrutta un’esca, ovvero una regina del rodeo texana. Commedia con Colin Firth e Cameron Diaz.

Mia moglie è una bestia, ore 21:15 su Premium Comedy

Massimo Boldi interpreta un pubblicitario milanese. Questi trova una caverna durante un’escursione in montagna. Al suo interno vi è una splendida donna preistorica.

Film biopic da vedere stasera in TV

La promessa dell’alba, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Avventurosa biografia di Romain Gary, celebre romanziere. Una vita scandita dall’amore morboso di una madre per suo figlio, per il quale ha grandiosi programmi.

Green Book, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Tre Premi Oscar per il road movie con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Pellicola ambientata nel 1962, quando un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell’America razzista.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Batman v Superman: dawn of justice, ore 21:15 su Premium Cinema

Pellicola basata sulla graphic novel di Frank Miller. Batman e Superman si dichiarano guerra. La loro è una sfida cruenta, durante la quale una nuova minaccia emerge e potrebbe distruggere la vita sulla Terra.

