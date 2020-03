Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 20 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 20 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film romantici da vedere stasera in TV

Amici di letto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Justin Timberlake e Mila Kunis sono due amici che decidono di aggiungere una nuova componente al loro rapporto: il sesso. Ritengono di poter tenere i sentimenti fuori dall’equazione, risultando dunque perfetti “amici di letto”. Le cose però non andranno come previsto.

Film comici da vedere stasera in TV

Parlami di te, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Fabrice Luchini protagonista di una commedia che pone al centro della propria trama la fragilità della vita. Interpreta un uomo d’affari che viene colto da un grave malore. Ciò lo costringe a una lunga degenza, nel corso della quale pone in esame sé e la propria esistenza, rivalutandone ogni aspetto con l’aiuto di una logopedista.

I babysitter, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini impegnati nel remake dell’omonimo film commedia francese. Un impiegato sottomesso non ha alternative se non accettare di prendersi cura del figlio del capo. Il compito si tramuterà però in una vera e propria impresa, facendolo finire nei guai.

Dolcissime, ore 21:17 su Sky Cinema Uno +24

Una commedia tutta al femminile, con protagoniste tre ragazze molto giovani. La vita a scuola non è facile per loro, dal momento che i compagni tengono a deriderle a causa del loro fisico. Qualche kg ritenuto di troppo e la vita in classe diventa insostenibile. Le tre riescono però a costringere una delle “nemiche” a diventare la loro insegnante privata. Proveranno a cercare il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato.

In questo mondo di ladri, ore 21:14 su Premium Comedy

Cinque onesti lavoratori si ritrovano vittime di una tremenda truffa immobiliare. Dalla rabbia del momento nasce un piano criminale. Decidono per una volta di venir meno al proprio ruolo di bravi contribuenti silenziosi. Intendono mettere nel sacco una banca, lasciandosi aiutare da un esperto truffatore finito agli arresti domiciliari.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man: Un nuovo universo, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Oscar e Golden Globe per questo capitolo animato della storia cinematografica di Spider-Man. Un titolo molto apprezzato, che propone un nuovo arrampicamuri. Si tratta di Miles Morales, protagonista dell’universo alternativo dei fumetti Marvel. Questi vede Peter Parker perdere la vita nel proprio universo, nel quale vengono catapultati svariati Spider-Man da altre dimensioni, grazie a un buco inter dimensionale aperto da Wilson Fisk.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Timetrip – Avventura nell’era vichinga, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La vita dei giovani Valdemar e Sille cambierà per sempre dopo l’incontro con uno strano uomo. Questi infatti afferma d’essere vittima del sortilegio di una strega malvagia. Una pellicola fantasy che si muove tra antiche leggende e viaggi nel tempo.

Film avventura da vedere stasera in TV

King Danylo – L’onore del re, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Avventure ambientate nel cuore del Medioevo, tra eroi e grandi battaglie. L’azione viene scatenata dall’uccisione di Roma, ovvero il principe del vasto regno di Ruthenia. La sua morte dà il via a una sanguinosa guerra per riuscire a ottenere il suo torno e dunque il potere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il giocatore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Matt Damon, Edward Norton e John Malkovich sono i protagonisti di una pellicola avvincente, che trascina lo spettatore nel mondo del poker. Al centro della trama vi è Mike, che ha dinanzi a sé un futuro roseo, se solo continuasse gli studi, mettesse i soldi da parte e la smettesse di farsi trascinare al tavolo da poker. È convinto di poter battere Teddy KGB, titolare di una bisca molto pericolosa. Perde però qualsiasi cosa possegga e da lì sarà una discesa verso il fondo. Proverà a rialzarsi ma dovrà fronteggiare la propria passione, la sua vita sentimentale e l’arrivo di un vecchio amico appena uscito dal carcere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Carol, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

La vita di Therese, commessa che sogna un futuro diverso, viene sconvolta dall’incontro con Carol, splendida donna incastrata in un matrimonio senza amore. L’intesa sarà immediata tra le due, che dovranno combattere contro le consuetudini dell’epoca.

Il grande freddo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un vero e proprio dramma generazionale. Una pellicola potente che ha fatto epoca. I protagonisti sono degli ex studenti degli anni ’60. Dovevano cambiare il mondo e, dopo molti anni, si ritrovano tutti riuniti a confrontarsi e mettere in discussione la propria vita, richiamati nello stesso luogo per il funerale di un amico suicida.

Il Primo Re, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Matteo Rovere rivisita il mito della fondazione di Roma. Al centro vi sono Romolo e Remo, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice a sostenere il peso del film sulle proprie spalle. Una pellicola epica ma soprattutto uno dei film di maggior pregio del cinema italiano degli ultimi anni. I due fratelli sfuggono con astuzia da Alba Longa e danno il via a un lungo viaggio, che li vedrà infine contrapposti.

Il Corriere – The Mule 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema

Pellicola diretta e interpretata da Clint Eastwood. Questi è Earl Stone, costretto a chiudere la propria attività e di colpo ritrovatosi senza un soldo. L’unica possibilità è legata a un lavoro illegale che gli viene proposto. È abile nel guidare l’auto e si tramuta in un corriere. Ciò che non sa però è che in realtà trasporta droga per il cartello messicano.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Una spia e mezzo, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Il re del liceo cresce e si ritrova a svolgere un lavoro insoddisfacente. Tutti si aspettavano grandi cose da lui ma la realtà è stata più dura del previsto. Di colpo si ritrova dinanzi il ragazzo più imbranato della scuola, preso in giro da tutti al punto da ritirarsi. È divenuto un agente governativo ma la CIA lo ritiene un assassino e un traditore. I due si ritroveranno invischiati in un’incredibile avventura.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Matrix revolutions, ore 21:14 su Premium Energy

Terzo e ultimo capitolo della saga fantascientifica delle sorelle Wachowski. Il prescelto, Neo, interpretato da Keanu Reeves, si ritroverà a fronteggiare una minaccia imprevista. L’Agente Smith è entrato in contatto con lui e ora vanta dei poteri enormi. Neo dovrà fronteggiare lui e il suo esercito di cloni, scendendo a patti con le macchine.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il fascino indiscreto dell’amore, ore 21:14 su Premium Emotion

Pellicola basata sull’autobiografia di Amelie Nothomb, scrittrice belga che decide di cimentarsi in un viaggio in Giappone, luogo del cuore nel quale è nata per caso. Lo ha lasciato a soli 5 anni e vi torna carica di sogni. Insegna francese per mantenersi e incontra Rinri, suo unico studente, col quale crea da subito un rapporto molto intimo. Il film mostra il confronto tra loro, coetanei appartenenti a culture molto diverse.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV