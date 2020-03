I migliori film horror da vedere su Sky

Svariati i titoli horror presenti nel catalogo Sky. La lista offerta ai clienti della rete satellitare varia di settimana in settimana, con pellicole che restano a disposizione alquanto a lungo, così da garantire a chiunque la possibilità di poterle apprezzare.

C’è chi opta per i biopic come Bohemian Rhapsody, chi invece preferisce godere di brividi costanti lungo la propria schiena. Anche in questo caso il catalogo Sky non delude affatto. Ecco dunque i sei film horror da recuperare senza dubbio o rivedere.

I migliori 6 film horror da vedere su Sky

6. Midsommar, 2019

REGIA: Ari Aster

ATTORI: Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Vilhelm Blomgran, Archie Madekwe, Ellora Torchia

Una giovane coppia Americana decide di cimentarsi in una vacanza in Svezia. Decidono di farlo nello stesso periodo in cui si celebra un noto festival di mezza Estate. I due sono del tutto ignari del vero significato dell’evento, che si trasforma rapidamente in un incubo, quando gli abitanti del luogo rivelano la propria vera natura.

5. La bambola assassina, 1988

REGIA: Tom Holland

ATTORI: Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex Vincent, Brad Dourif, Dinah Manoff, Juan Ramírez, Tommy Swerdlow, Neil Giuntoli, Jack Colvin

Nuova versione del classico horror. Stavolta però la bambola è super tecnologica e in grado di comunicare con altri elementi hi-tech della casa. Il giocattolo era stato restituito perché malfunzionante ma termina tra le mani di Karen. La giovane lo adora e lo chiama Chucky. Dopo alcuni inquietanti episodi, Karen lo imprigiona ma Chucky riesce a fuggire, scatenando la propria sete di sangue.

4. The Green Inferno, 2015

REGIA: Eli Roth

ATTORI: Lorenza Izzo, Ariel Levy, Sky Ferreira, Nicolas Martínez, Kirby Bliss Blanton, Aaron Burns, Magda Apanowicz, Matías López

Un gruppo di ragazzi decide di volare in Amazzonia, nel cuore della foresta, per difendere la casa di una tribù locale. Vogliono incatenarsi agli alberi della foresta che stanno per essere abbattuti. Il progetto ha successo e gli attivisti sono pronti a tornare a casa. Il volo di ritorno però precipita nel bel mezzo della foresta amazzonica. La tribù li individua e li prende come ostaggio, mostrando loro terrificanti usanze tribali.

3. Cabin Fever, 2002

REGIA: Eli Roth

ATTORI: Jordan Ladd, Rider Strong, James DeBello, Cerina Vincent, Joey Kern, Arie Verveen, Hal Courtney, Matthew Helms, Dante Walker, Eli Roth, Joe Adams, Tim Parati, Giuseppe Andrews

Cinque amici decidono di trascorrere una breve vacanza in un cottage isolato in montagna. Pochi giorni prima però l’eremita Henry, che vive nei paraggi del cottage, ha contratto una misteriosa malattia infettiva, trasmessa al suo cane. Per i giovani avrà inizio un incubo senza fine.

2. Dracula di Bram Stoker, 1992

REGIA: Francis Ford Coppola

ATTORI: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Cary Elwes, Billy Campbell, Sadie Frost, Tom Waits, Monica Bellucci, Michaela Bercu, Florinda Kendrick, Jay Robinson, I.M. Hobson, Laurie Franks

La storia di Dracula ha inizio nel 1462, quando era ancora noto come Vlad III di Valacchia. Era un cavaliere del Sacro Ordine del Drgone, tornato in patria per trovare sua moglie priva di vita, dopo aver ricevuto false notizie sulla sua dipartita. La donna si è tolta la vita e la disperazione di lui è data dal fatto che la Chiesa non concede il perdono ai suicidi. Vlad, folle d’ira, cede al male, rinnegando la propria fede e tramutandosi in un vampiro, un essere maledetto e quasi immortale. Quattro secoli dopo ritiene d’aver individuato in Mina Murray la sua moglie defunta. Avrà così inizio un vero e proprio incubo per lei, il suo futuro sposo Jonathan e la loro famiglia.

1. The Babadook, 2015

REGIA: Jennifer Kent

ATTORI: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West, Benjamin Winspear

Amelia è una vedova che vive sola con suo figlio Samuel. Ha perso suo marito nello stesso giorno in cui il suo bambino è venuto al mondo e ora si ritrova a fronteggiare una vita di sacrifici. Il piccolo ritiene ci siano dei mostri in casa che intendono uccidere sia lui che sua madre. Inizia a manifestare dei comportamenti molto sospetti. Una sera la donna trova in casa un libro che non ricordava d’aver comprato, Mister Babadook, e decide di leggerlo al figlio. Secondo il bambino si tratta dello stesso mostro che è presente in casa. La madre ben presto dovrà accettare la realtà.