Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 12 marzo

Film commedia da vedere stasera in TV

Malati di sesso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2018 per la regia di Claudio Cicconetti, con Francesco Apolloni, Gaia Bermani Amaral, Elettra Capuano e Fabio Troiano. A Giacomo, autore comico televisivo di discutibile successo, piacciono le donne. E gli piacciono troppo. Giovanna è bella e affermata, ma non è capace di dire no e si concede a chi non la merita. I due si incontrano dallo psicanalista in cerca di una soluzione ai problemi che li accomunano, ma finiranno travolti dalle disavventure.

Mr. Nice, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia britannica del 2010 per la regia di Bernard Rose, con Rhys Ifans, David Thewlis, Elsa Pataky, Crispin Glover e Andrew Tiernan. Questa è la storia di Howard Marks, uno tra i maggiori trafficanti di hashish degli anni ’80, il quale ha cominciato i suoi traffici a Oxford rendendosi conto di aver acquistato più roba di quanta potesse usare.

Mediterraneo, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film commedia italiano del 1991 per la regia di Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Gigio Alberti, Vanna Barba e Giuselle Cederna. Primavera del 1941: una pattuglia di soldati italiani riceve l’ordine di presidiare un isolotto del Mar Egeo. Otto militari, perlopiù un’accozzaglia di svariati corpi dalle più differenti regioni d’Italia, che nel giro di pochi mesi si dimenticherà di essere nel mezzo di una guerra.

La truffa dei Logan, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film americano del 2017 per la regia di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough e Katie Holmes. Jimmy Logan, minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde – veterano della guerra in Iraq – e la sorella Mellie, a prendere parte a una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento, Jimmy cerca l'aiuto di Joe Bang, ma non tutto fila liscio come avrebbe dovuto. A rendere il piano ancora più rischioso è il fatto che i ladri siano costretti a mettere a segno il colpo durante il Coca-Cola 600, l'evento NASCAR più popolare dell'anno. Cercando di riuscire nell'impresa, i Logan hanno un ulteriore ostacolo da superare quando alle loro calcagna arriva una agente dell'FBI.

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film del 2019 per la regia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli. Un gruppo di tre amici escogita un metodo per fare soldi anche troppo facili. Uno scherzo del destino, però, li fa viaggiare indietro nel tempo. I tre si ritroveranno negli anni ‘80, alle prese con la Banda della Magliana. Commedia tipicamente italiana.

The Good Guy, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2009 per la regia di Julio DePietro, con Alexis Bledel, Andrew McCarthy, Anna Chlumsky, Bryan Greenberg e Scott Porter. Beth vive a Manhattan ed è una ragazza ambiziosa: sogna un buon lavoro, amici fidati e un fidanzato affascinante. Innamorandosi di Tommy, ha l’impressione che tutto vada per il verso giusto. Ma Daniel complicherà la faccenda e le farà capire che l’amore ha un prezzo altissimo.

Film western da vedere stasera in TV

Giù la testa, ore 21:15 su Sky Cinema Sergio Leone

Film western del 1971 diretto dal grande Sergio Leone, con Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. Secondo film della trilogia del tempo che si concluderà nel 1984 con “C'era una volta in America”. Ambientata in Messico nel 1913, la pellicola racconta l’alleanza tra Miranda, un bandito messicano, e Mallory, irlandese ed ex terrorista dell'Ira, per svaligiare una banca. “Giù la testa” ha assicurato David di Donatello per la miglior regia a Leone.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ritorno all’isola di Nim, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film australiano del 2013 per la regia di Brendan Maher, con Bindi Irwin, Toby Wallace, Matthew Lillard e Nathan Derrick. Nim e suo padre ricevono la notizia che un gruppo di investitori acquisterà la loro isola con intenzione di costruirvi un resort turistico. Nim, però, non rimane a guardare: fa di tutto per salvare ciò che rimane di casa sua. Un film delizioso, da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Le ultime 24 ore, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller americano del 2017 per la regia di Brian Smrz, con Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Handerson e Liam Cunningham. Dopo un intervento chirurgico sperimentale che, per un singolo giorno, riporta alla vita il killer Travis Conrad, arriva il momento della sua grande vendetta: e non ci sarà pietà per nessuno.

Conspiracy – La cospirazione, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Debutto alla regia di Shintaro Shimosawa, con Al Pacino, Anthony Hopkins, Josh Duhamel. Ben Cahill è un giovane e ambizioso avvocato coinvolto in un intrigo di potere tra Arthur Denning, corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams, uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta inattesa e pericolosa, l'uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere tutto. Un legal thriller di complotti, che indaga i limiti e i confini morali delle persone.

Film biografici da vedere stasera in TV

Gandhi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Otto Premi Oscar e cinque Golden Globe per “Gandhi”, biopic del noto pacifista indiano per la regia di Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud ed Edward Fox. L’impegno politico di Gandhi ha inizio in Sudafrica dopo essere stato cacciato dalla prima classe sul treno, in quanto indiano. Il suo rifiuto di sottostare alla legge britannica lo porta addirittura a finire in carcere, ma al suo ritorno viene accolto come un eroe: sarà il promotore di un cambiamento non violento, pacifista e di grande impatto sul mondo. Un film magistrale da non perdere per nessun motivo.

Film horror da vedere stasera in TV

The Nest (il nido), ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Arriva “The Nest”, esordio alla regia di Roberto De Feo, con Francesca Cavallin e i giovanissimi Justin Korovkin e Ginevra Francesconi. Samuel, un ragazzo costretto su una sedia a rotelle, vive insieme alla sua arcigna madre a Villa dei Laghi. Lì tutto sembra ingessato da rigide norme che nessuno può trasgredire: “regola delle regole” è quella di non poter uscire da quella casa e dal parco che la circonda. L’arrivo dell'adolescente Denise scardinerà gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di contrastare le restrizioni imposte da sua madre e mettersi alla ricerca della realtà così com’è. Horror d’atmosfera.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Ocean’s 8, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna. Dopo cinque anni in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più geniale e meglio ordito della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti di New York. Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's.

Colombiana, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Diretto da Olivier Megaton, con Zoe Saldana, Cliff Curtis, Callum Blue, Michael Vartan, Lennie James. La piccola Cataleya vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre ha contatti malavitosi con Don Luis. Al termine di un loro incontro, Don Luis manda il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia. Da quel momento, Cataleya si trasforma in una fredda assassina pronta a vendicare la sua famiglia. Un action movie, per gli amanti del genere.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di David Yates e scritto da J. K. Rowling. Un film con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller. Continuano le avventure di Newt, lo studioso di creature magiche alle prese con creature straordinarie. La pellicola è il secondo episodio della serie “Animali fantastici”, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all'omonimo libro di J. K. Rowling.

Film drammatici da vedere stasera in TV

8 mile, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Un film di Curtis Hanson con Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy. Riuscire a sfondare nel mondo del rap pur avendo la pelle bianca: questo è il sogno di Jimmy Smith Jr. un ragazzo alle prese con una vita difficile, dal rapporto con sua madre alle bande di quartiere, fino all’amore. Quella spinta che lo attira sul palco è però più forte di tutto. E se non perde la sua unica occasione, arriverà al successo.

