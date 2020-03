I cinque migliori Presidenti americani nei film

Molti gli attori che al cinema si sono ritrovati a rivestire gli abiti di un Presidente degli Stati Uniti d’America. Che si tratti di figure reali o fittizie, negli anni sono svariate le performance da applausi che abbiamo potuto apprezzare sul grande schermo. Ecco dunque le interpretazioni da ricordare.

5. Robin Williams, The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, 2013

REGIA: Lee Daniels

ATTORI: Forest Whitaker, John Cusack, James Marsden, Jane Fonda, Robin Williams, Alan Rickman, Lenny Kravitz, Alex Pettyfer, Jesse Williams, Liev Schreiber, Minka Kelly, Nelsan Ellis, Terrence Howard, Cuba Gooding Jr., Vanessa Redgrave, Mariah Carey, Melissa Leo, Oprah Winfrey, David Oyelowo

Film del 2013, “The Butler” è diretto da Lee Daniels e vanta un gran numero di celebri attori: Forest Whitaker, John Cusack, James Marsden, Jane Fonda, Robin Williams, Alan Rickman, Lenny Kravitz, Cuba Gooding Jr. e Oprah Winfrey, tra gli altri. Un dramma che pone l’obiettivo su un membro dello staff della Casa Bianca, un maggiordomo al servizio di 7 amministrazioni presidenziali dal 1957 al 1986. Si racconta la sua vita personale, gli stravolgimenti di una società pronta a esplodere e il dietro le quinte di una vita al servizio dei potenti. Tra i tanti Presidenti che affiancano il protagonista Whitaker, si fa notare particolarmente Robin Williams, che interpreta ottimamente Dwight Eisenhower.

4. Frank Langella – Frost/Nixon – Il duello, 2008

REGIA: Ron Howard

ATTORI: Kevin Bacon, Matthew Macfadyen, Sam Rockwell, Michael Sheen, Frank Langella, Toby Jones, Oliver Platt, Patty McCormack, Gabriel Jarret, Andy Milder, Jim Meskimen, Kate Jennings Grant, Simone Kessell, Eve Curtis, Rebecca Hall, Jason Ciok, Jenn Gotzon, Mark Simich, Janneke Arent, Alexandria Cree, Paul Caroul, Brett Stoepler, Mickie Banyas, Keith MacKechnie

Nel 2008 il Premio Oscar Ron Howard ha portato in sala “Frost/Nixon – Il duello”. La pellicola mette uno di fronte all’altro Michael Sheen e Frank Langella. Il primo interpreta David Frost, il secondo invece Richard Nixon. La pellicola racconta la storia del Presidente degli Stati Uniti, che decise di dimettersi dopo lo scandalo Waterfate. Frost gli chiede un’intervista esclusiva in cambio di un’enorme somma di denaro. È il 1977 e Nixon, a caccia di consensi, decide di accettare la proposta del reporter inglese. Frost contatta giornalisti di peso, tra i quali Jim Reston, interpretato da Sam Rockwell, che mette alle corde Nixon, incastrato in una sorta di processo televisivo, costretto a fronteggiare temi a dir poco scottanti.

3. Morgan Freeman – Deep Impact, 1998

REGIA: Mimi Leder

ATTORI: Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Morgan Freeman, Aleksandr Baluyev, James Cromwell, Mary McCormack, Ron Eldard, Maximilian Schell, Dougray Scott, Blair Underwood, Leelee Sobieski, Jon Favreau

Prodotto da Steven Spielberg, “Deep Impact” porta al cinema nel 1998 uno dei più riusciti esempi di “disaster movie” della passata generazione. Al di là degli effetti, la pellicola mette insieme un cast convincente, che comprende Robert Duvall, Tèa Leoni, Elijah Wood, e Morgan Freeman, tra gli altri. Quest’ultimo interpreta il Presidente Tom Beck, costretto a fronteggiare una catastrofe imminente. Una cometa sta per piombare sulla Terra e non sembra esserci modo di fermarne o deviarne la corsa. Freeman, Premio Oscar per “Million Dollar Baby”, si è ritrovato più volte a ricoprire tale carica al cinema. Ricordato soprattutto come Presidente nella saga di “Attacco al potere”.

2. Bill Pullman – Independence Day, 1996

REGIA: Roland Emmerich

ATTORI: Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin, Vivica A. Fox

“Independence Day” è senza dubbio tra i film più riusciti di Roland Emmerich. Giunto in sala nel 1996, vanta tra i protagonisti attori come Will Smith, al tempo agli inizi della propria carriera al cinema, e Jeff Goldblum. Spazio inoltre per Bill Pullman, attore dall’enorme esperienza, che ha recitato in film diretti da grandi registi. Basti pensare a Wes Craven, David Lynch e Wim Wenders. Una gigantesca astronave aliena entra nell’orbita terrestre e minaccia la vita sul nostro pianeta. Tutti i Paesi del mondo sono in azione per capire cosa fare, provando a studiare un contrattacco che non termini con la totale distruzione delle nostre forze armate. Pullman interpreta il Presidente Thomas J. Whitmore, che dovrà guidare la carica nell’assalto al nemico alieno, chiamando tutti gli americani alla difesa della propria umanità, proprio il 4 luglio, Giorno dell’Indipendenza.

1. Daniel Day-Lewis – Lincoln, 2012

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones, James Spader, Hal Holbrook, John Hawkes, Jackie Earle Haley, Bruce McGill, Tim Blake Nelson, Joseph Cross, Jared Harris, Lee Pace, Peter McRobbie, Gulliver McGrath, Gloria Reuben, Jeremy Strong

Nel 2012 è giunto in sala “Lincoln”, film diretto da Steven Spielberg, che volle il Premio Oscar Daniel Day-Lewis per interpretare Abraham Lincoln, immortalato nei suoi ultimi mesi di vita. Il film è ambientato nel 1865, quasi al termine della guerra di secessione. Lincoln è stato appena rieletto per un secondo mandato e fronteggia il tema dell’abolizione della schiavitù. Un tema sociale ed economico, che gli costerà la vita. Lotta per far approvare il XIII Emendamento della Costituzione dalla Camera, che teme potrebbe rifiutarsi di farlo a conflitto concluso. Nel 2012 Daniel Day-Lewis ottenne il suo terzo Oscar per questa magistrale prova attoriale, dopo “Il mio piede sinistro” del 1990 e “Il petroliere” del 2008. Il film è stato candidato a ben 12 Premi Oscar, vincendone due, per miglior attore protagonista e miglior scenografia.