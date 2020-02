Cats, il cast del film

Diretto da Tom Hooper, e nelle sale dal 20 febbraio, “Cats” è la versione cinematografica dell’omonimo musical. Un musical tra i più celebri di sempre, col suo incredibile successo in termini di longevità, spettatori e incassi.

A dar corpo a “Cats” è un cast d’eccezione, con veri e propri mostri sacri e con straordinari talenti comici. Ecco i principali interpreti.

“Cats”: i protagonisti

Il film racconta le vicende di un gruppo di gatti che, durante una notte speciale, si riuniscono per l’annuale festa di ballo: il leader del gruppo dovrà in questa occasione scegliere il gatto che potrà salire in paradiso, per iniziare così una nuova vita.

A interpretare il capo, Old Deuteronomy, è Judi Dench: è la prima volta, in tutte le trasposizioni di “Cats”, che il ruolo va ad una donna. Ritenuta una vera e propria leggenda vivente, la Dench è diventata celebre per il ruolo di M nella saga di “James Bond”. Candidata all’Oscar per “La mia regina” nel 1998, nel 1999 ha ottenuto l’ambita statuetta per “Shakespeare in Love”. Nel 2020 la vedremo anche in “Six Minutes to Midnight” e in “Artemis Fowl”.

Bustopher Jones ha invece il volto di James Corden, conduttore del “The Late Late Show with James Corden” e noto presentatore di trasmissioni tv e di eventi in Gran Bretagna. Al cinema l’abbiamo visto - di recente - in “Ocean’s 8” e in “Yesterday”. Grizabella è Jennifer Hudson, pluripremiata (Oscar compreso, al suo debutto sul grande schermo) per il film “Dreamgirls”. Infine, Idris Elba: è lui a dare il volto a Macavity. Golden Globe per la serie tv “Luther”, Elba è stato osannato dalla critica per il film “Beasts of No Nation”.

“Cats”: gli altri protagonisti

Nel cast di “Cats” anche due celebri cantanti: Taylor Swift e Jason Derulo, rispettivamente nei panni di Bombalurina e Rum Tum Tugger. La prima, amatissima dal pubblico ed elogiata dalla critica, è stata la celebrità più pagata al mondo nel 2016 e si è guadagnata la nomina di “artista dell’anno” nel 2019. Nel 2020 è uscito un documentario su di lei, “Miss Americana”. Jason Derulo, cantautore e ballerino, lo scorso anno ha ottenuto una placca commemorativa per aver superato i 190 milioni di copie vendute tra singoli e dischi. Il suo ultimo album, “Everything Is 4”, risale al 2015.

Ci sono poi Rebel Wilson, di recente vista in “Jojo Rabbit” e qui nei panni di Jennyanydots, il giovane Laurie Davidson (Sig. Mistoffelees, come già nel musical) e il grande interprete shakespeariano Ian McKellen (Gus The Theatre Cat), candidato all’Oscar per “Demoni e dei” e per “Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello”.

Ray Winstone - noto per film come “King Arthur”, “The Departed - Il bene e il male” e “Ritorno a Cold Mountain” - è Growltiger, la ballerina Francesca Hayward è Victoria.