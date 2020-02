Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 17 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 17 febbraio, in TV su Sky. Commedie, animazione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Steven Knight. Un film con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Diane Lane, Jason Clarke. McConaughey è John Mason, un uomo che dopo il divorzio si è ritirato, con lo pseudonimo di Baker Dill, su un’isoletta caraibica, dove si guadagna da vivere facendo il pescatore. La sua ritrovata tranquillità viene sconvolta dall’arrivo dell’ex moglie Karen, seguita dal loro figlio Patrick. Ben presto, Baker si rende conto di essere al centro di una complessa macchinazione, mentre attorno a lui realtà e immaginazione si vanno sempre più confondendo. Un thriller che sbalordisce lo spettatore con una serie di imprevedibili svolte narrative.

Cop Land, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di James Mangold, con Sylvester Stallone, Ray Liotta, Robert De Niro, Harvey Keitel. Uno sceriffo ha l’occasione per dimostrare il suo valore indagando su una tragedia provocata da un poliziotto. Un Sylvester Stallone ingrassato di 30 kg per il ruolo dello sceriffo Freddy Heflin.

Film western da vedere stasera in TV

… E poi lo chiamarono il Magnifico, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Enzo Barboni, con Harry Carey Jr., Terence Hill, Gregory Walcott, Enzo Fiermonte, Furio Meniconi. Thomas è figlio di un nobile inglese ed è stato educato in modo perfetto. Quando si trasferisce nel selvaggio West per ricevere l'eredità paterna, diventa immediatamente bersaglio di commenti poco gradevoli da parte dei pionieri. Sarà l'amore per una bella ragazza a farlo diventare ben presto un abile pistolero. Un western all’italiana con Terence Hill.

Film commedia da vedere stasera in TV

Bentornato Presidente, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a quella vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato di cui si era innamorata. Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: deve tornare alla politica per riconquistare la donna che ama. Film sequel di “Benvenuto Presidente!”.

Nessuno come noi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Volfango De Biasi, con Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Vincenzo Crea, Leonardo Pazzagli, Sabrina Martina, Christiane Filangieri, Davide Campagna, Elisa Di Eusanio. Betty è un'insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto è un noto docente universitario. Quando i due s'incontrano scoppia una passione travolgente. Tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, una commedia romantica che mostra quanto siamo tutti ugualmente fragili di fronte ai sentimenti.

Restiamo amici, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Antonello Grimaldi, con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido. Due amici organizzano una truffa per ottenere un’eredità, ma vengono travolti dagli imprevisti. Film tratto dal romanzo “Si può essere amici per sempre” di Bruno Burbi, la storia ha al centro un’amicizia tutta al maschile tra quarantenni truffaldini.

The party, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Sally Potter, con Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer. Janet e il marito organizzano una festa per celebrare la promozione di lei a ministro ombra della Sanità. Le rivelazioni successive faranno però emergere sentimenti pericolosi e potenzialmente micidiali che porteranno alcuni degli ospiti a rivalutare il loro intero sistema di convinzioni. La festa di trasforma in una serata drammatica. Una commedia dal cinico humor britannico.

Immaturi, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Giovanna Ralli. Un intoppo burocratico porta all’annullamento di un esame di maturità di 20 anni prima. E così sei uomini e donne quasi quarantenni devono riprendere in mano i libri di scuola e sostenere, di nuovo, la prova finale. Una situazione al limite del paradossale che riunirà amici di vecchia data. Divertente commedia corale.

Innamorarsi, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ulu Grosbard. Un film con Meryl Streep, Robert De Niro, Harvey Keitel, Jane Kaczmarek, George Martin, Dianne Wiest. Frank e Molly, entrambi sposati, si incontrano per caso, si innamorano, si lasciano, si ritrovano. Una commedia romantica.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Rex – Un cucciolo a palazzo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione britannico del 2019 per la regia di Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Rex è il cane prediletto dalla Regina d’Inghilterra, ma tra un’avventura e l’altra finisce per perdere il suo status. Viene abbandonato in un canile e sarà costretto ad affrontare molti pericoli per riguadagnare il favore di Sua Maestà. Un divertente film d’animazione alla corte d’Inghilterra.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ant-Man and the Wasp, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film americano del 2018 per il genere superheroes con la regia di Peyton Reed. Nel cast: Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp. Un film con favolosi effetti speciali: consigliato soprattutto agli appassionati del genere.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Colette, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Wash Westmoreland, con Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Denise Gough. Colette è l’autrice dietro gli scandalosi romanzi della serie di Claudine, libri che hanno conquistato la società francese nella prima metà del XX secolo. La sua esistenza è fortemente influenzata da quella del marito, critico che le fa da mentore e, alla fine, si impossesserà dei suoi lavori. Un film meraviglioso, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Detective a 2 ruote, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Marcos Siega, con Nick Cannon, Roselyn Sanchez, Shawn Ashmore, Angelo Spizzirri, Hugh Bonneville. Un giovane poliziotto deve infiltrarsi in un liceo frequentato da ragazzi benestanti per scovare l’autore di un omicidio. Un mix di mistero, azione e comicità.

Barry Seal - Una storia americana, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Doug Liman. Un film con Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda. 1979. Jimmy Carter sciocca la nazione con il suo discorso sulla "crisi di fiducia", mentre il popolo si prepara a votare Reagan. Barry Seal, pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando, viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua. Sarà l'inizio di una serie di opportunità, sempre meno lecite e sempre più rischiose. Tratto da una storia vera, un film avvincente.

L’uomo con i pugni di ferro, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di RZA. Un film con Russell Crowe, Cung Le, Lucy Liu, Byron Mann, Rick Yune, Dave Bautista. Un fabbro della Cina feudale è pronto a costruire armi ed assoldare assassini pur di difendere il proprio villaggio. Esordio alla regia del rapper americano RZA. Si tratta di un film dedicato al kung fu in salsa squisitamente "tarantiniana".

Super, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di James Gunn. Un film con Rainn Wilson, Ellen Page, Liv Tyler, Kevin Bacon, Gregg Henry, Michael Rooker. Abbandonato dalla moglie, Frank si trasforma in supereroe privo di super-poteri, con l’aiuto della teenager Libby. Un film non convenzionale, da non perdere, disturbante e riflessivo.

