Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 16 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 16 febbraio, in TV su Sky. Commedie, animazione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Restiamo amici, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Antonello Grimaldi, con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido. Due amici organizzano una truffa per ottenere un’eredità, ma vengono travolti dagli imprevisti. Film tratto dal romanzo “Si può essere amici per sempre” di Bruno Burbi, la storia ha al centro un’amicizia tutta al maschile tra quarantenni truffaldini.

The party, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Sally Potter, con Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Emily Mortimer. Janet e il marito organizzano una festa per celebrare la promozione di lei a ministro ombra della Sanità. Le rivelazioni successive faranno però emergere sentimenti pericolosi e potenzialmente micidiali che porteranno alcuni degli ospiti a rivalutare il loro intero sistema di convinzioni. La festa di trasforma in una serata drammatica. Una commedia dallo cinico humor britannico.

10 giorni senza mamma, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Carlo è responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, marito e papà. Si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella. Un film commedia campione d’incassi.

Birthday girl, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Jez Butterworth. Un film con Nicole Kidman, Ben Chaplin, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz, Kate Lynn Evans. John, timido impiegato di banca, decide di affidarsi ad Internet per trovare una compagna proveniente dalla Russia. La ragazza arriva, si chiama Nadja, ma con lei entrano in scena anche due pericolosi criminali. Seduzione e ricatti, con una splendida e ambigua Nicole Kidman.

Vitelloni allo sbaraglio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Anthony Marciano, con Patrick Bruel , Nicolas Briançon , Elisa Sednaoui , Alain Chabat , Max Boublil , Sandrine Kiberlain, Mélanie Bernier. Gilbert coinvolge il futuro genero Thomas in una serie di avventure alla ricerca della giovinezza perduta. Una divertente commedia francese sulla crisi di mezza età.

Scrivimi una canzone, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Marc Lawrence, con Drew Barrymore, Hugh Grant, Brad Garrett, Kristen Johnston, Campbell Scott, Haley Bennett. Alex Fletcher è una popstar degli anni '80 in declino che si trova a dover scrivere una canzone per Cora Corman, l'idolo del momento, e cantarla insieme a lei. Il sogno di un ritorno dignitoso sulle scene si smaterializza quando viene a sapere che il tempo a disposizione è poco. Una commedia musicale gradevole e divertente con due protagonisti affiatati e perfetti per la parte.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Beverly d’Angelo. Rusty è un padre che farebbe di tutto pur di mantenere unita la sua famiglia: ecco perché ha organizzato uno splendido viaggio on the road in giro per l’America, diretto al parco divertimenti più amato dalle famiglie. Quello che non sa è che i suoi figli renderanno il viaggio un vero incubo. Un film leggero e divertente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Z la formica, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 1998 per la regia di Eric Darnell e Tim Johnson. Nel formicaio la vita prosegue senza grandi emozioni. I compiti sono equamente distribuiti: c’è chi lavora al consolidamento e chi deve difendere quel precario equilibrio dall’assalto di insetti ostili. Z, una formica permeata da dubbi, diventa un eroe: viene a sapere che il generale delle formiche guerriere ha progettato la distruzione del formicaio per far sopravvivere solo le formiche da combattimento, ma non ha fatto i conti con lui. Spettacolari avventure in un piccolo gioiello d’animazione della Dreamworks, da vedere con tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyscraper, ore 21:00 Sky Cinema Action

“Skyscraper”, un film di Rawson Marshall Thurber, con Neve Campbell, Dwayne Johnson, Noah Taylor, Chin Han, Byron Mann. Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell'FBI che vive ai piani alti di un grattacielo di Hong Kong insieme alla moglie e ai due figli. Il palazzo prende improvvisamente fuoco e Will viene accusato, a torto, dell'incendio. Dwayne Johnson e Neve Campbell in un adrenalinico action movie.

Skyfall, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Sam Mendes, con Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe. Una minacciosa figura appartenente a un misterioso passato di cui nessuno è a conoscenza, torna a tormentare M, chiamata a dar prova della sua lealtà nei confronti dell'intero corpo di agenti segreti MI6. L'agente 007 non esita a mettersi in azione per aiutare M e difenderla da chi la vuole fuori dai giochi. Due premi Oscar per questo celebre film di spionaggio “007” firmato Sam Mendes.

Barry Seal - Una storia americana, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Doug Liman. Un film con Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda. 1979. Jimmy Carter sciocca la nazione con il suo discorso sulla "crisi di fiducia", mentre il popolo si prepara a votare Reagan. Barry Seal, pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando, viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua. Sarà l'inizio di una serie di opportunità, sempre meno lecite e sempre più rischiose. Tratto da una storia vera, un film avvincente.

Repo men, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Miguel Sapochnik, con Carice van Houten, Jude Law, Alice Braga, Liev Schreiber. In un futuro dove ogni persona può comprare organi artificiali, i “repo men”, autorizzati all’espianto, fanno visita a chi non paga. Una storia ambientata nel futuro tratta dal romanzo "The Repossession Mambo" di Eric Garcia. Fantascienza e adrenalina.

Film drammatici da vedere stasera in TV

A prima vista, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Irwin Winkler, con Kelly McGillis, Bruce Davison, Mira Sorvino, Val Kilmer, Steven Weber. Una donna si innamora di un fisioterapista non vedente e lo convince a sottoporsi a una delicata operazione per recuperare la vista. Un dramma sentimentale ispirato a una storia vera.

La terra dell’abbastanza, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Ottimo esordio alla regia di Fabio e Damiano D’Innocenzo, con Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora. La storia delle vite di Mirko e Manolo, due giovani che studiano all’istituto alberghiero e sperano un giorno di lavorare come barman. Una sera, i due investono un uomo e fuggono via terrorizzati, temendo di dovere pagare le conseguenze di questa disattenzione. Scoprono però che si tratta di un pentito del clan dei Pantano, influenti criminali della zona, il che gli concede l’opportunità di entrare nel gruppo malavitoso. Uno sguardo drammatico sulla periferia romana, tra i migliori film italiani usciti nel 2018.

Film thriller da vedere stasera in TV

Nessuna verità, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Ridley Scott, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Golshifteh Farahani, Mark Strong, Vince Colosimo. L’agente della CIA Roger è sulle tracce di un gruppo di terroristi attivi in Giordania. Dopo aver escogitato un piano per infiltrarsi nelle loro fila, deve trovare l’appoggio del collega Ed, scaltro veterano sospettato di doppio gioco. Per quanto tutto sembra procedere per il meglio, ha inizio una storia adrenalinica dove Roger non riesce a fidarsi di nessuno, soprattutto di coloro che sembrano volerlo aiutare. Una spy-story firmata Ridley Scott, con un cast di prestigio.

Film western da vedere stasera in TV

L’ultimo pellerossa, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Yves Simoneau, con Anna Paquin, Chevez Ezaneh, August Schellenberg, Duane Howard, Aidan Quinn. Tre storie si incrociano nel vecchio West: le difficoltà d’integrazione e il desiderio di difendere l’identità pellerossa sono gli ingredienti di questo epico racconto. Una rilettura della conquista del West.

