Skyscraper, The Rock sul tetto del mondo

Lunedì 18 marzo va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Uno l’action con Dwayne Johnson nei panni di un addetto alla sicurezza in lotta contro i terroristi all’interno del grattacielo più alto di sempre.

La scalata verticale dell’uomo sembra non conoscere ostacoli, tanto che di anno in anno si susseguono notizie su nuovi piani per costruire grattacieli ancora più alti. Ma nessuno di questi progetti reali può competere con l’imponente The Pearl, l’edificio al centro di Skyscraper, action movie in onda in prima visione tv su Sky Cinema Uno lunedì 18 marzo alle 21.15.



Eretto a Hong Kong, The Pearl non è solo il grattacielo più alto mai costruito. L’imponente struttura è anche stata progettata per funzionare come una società autosufficiente, con ampi parchi e spazi ricreativi all’interno dei quali gli abitanti possono girare tranquillamente, senza avere bisogno di frequentare il mondo esterno.



A vigilare sulla sicurezza di questo grattacielo da record viene chiamato Will Sawyer, ex veterano dell’FBI costretto a ritirarsi quando una scelta sbagliata porta alla morte di diverse persone e lo lascia senza una gamba. Anni dopo Will si è rifatto una vita, ha sposato la dottoressa che gli ha salvato la vita e ha due figli.



Il suo nuovo lavoro consiste, per l’appunto, nell’occuparsi di certificare la sicurezza degli edifici. Invitato dal proprietario del palazzo a stabilirsi all’interno del The Pearl per verificarne l’’agibilità, Sawyer rileva che l’edificio in sé è sicuro, ma ha comunque alcuni dubbi sul centro di controllo esterno della struttura.



Proprio quando gli viene dato il via libera per sanare la situazione, ecco che un gruppo di terroristi fa irruzione nel The Pearl e minaccia di mettere in pericolo la vita di tutti i suoi abitanti. Naturalmente, il compito di salvare la propria famiglia e tutte le altre persone all’interno del grattacielo toccherà allo stesso Will Sawyer.



A reggere sulle proprie spalle l’intero peso di questo action movie ad alto tasso di adrenalina non poteva esserci che un attore “di stazza” come Dwayne “The Rock” Johnson, protagonista assoluto nei panni di Will Sawyer. Al suo fianco troviamo come degna comprimaria Neve Campbell nei panni di sua moglie Sarah.