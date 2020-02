Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 14 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 14 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

ZeroZeroZero, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Primo e secondo episodio della prima stagione della nuova produzione originale Sky a cura di Stefano Sollima ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano. Un carico di cocaina deve raggiungere l’Italia dal Messico. I Lynwood gestiscono il business come intermediari tra i cartelli messicani e la ‘Ndrangheta. Con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold, Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida.

Outcast - L'ultimo templare, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un action movie diretto da Nick Powell, con Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu, Andy On, Anoja Dias Bolt e Ron Smoorenburg. Nella Cina del XII secolo il legittimo erede al trono è minacciato dal malvagio fratello. A difendere il futuro sovrano vi sono due guerrieri crociati.

12 Soldiers, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Nicolai Fuglsig, con Chris Hemsworth, Michael Shannon (II), Michael Peña, Navid Negahban e Trevante Rhodes. La pellicola si ispira a una storia vera che ha come protagonisti dodici soldati americani, che dopo l’attacco dell’11 settembre partono per l’Afghanistan con l’obiettivo di organizzare una guerra contro Al Quaeda.

Renegades: Commando d'assalto, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film d’azione diretto da Steven Quale e scritto da Luc Besson, con Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry e Diarmaid Murtagh. A un gruppo di Navy Seal in missione in Bosnia viene affidata una missione speciale, quella di recuperare un immenso tesoro nazista sommerso nei fondali marini da molti anni.

Death race 2, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2011 diretto da Roel Reiné, con Sean Bean, Danny Trejo, Ving Rhames, Luke Goss, Frederick Koehler e Tanit Phoenix. In un futuro molto vicino alcuni prigionieri di un carcere americano vengono coinvolti in una folle corsa automobilistica. Per chi riuscirà ad arrivare al traguardo, il premio sarà la libertà, oltre che la vita.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il verdetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 diretto da Richard Eyre, con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Anthony Calf e Jason Watkins. Fiona Maye è un giudice dell’Alta Corte Britannica, che si ritrova a dover decidere della vita di Adam Henry, un testimone di Geova di diciassette anni, malato di leucemia, che rifiuta trasfusioni di sangue. Fiona decide di incontrare il ragazzo in ospedale e il loro incontro condurrà il giudice dove lei non si aspettava. La pellicola è ispirata alla storia vera raccontata nel romanzo del 2014 “La ballata di Adam Henry” di Ian McEwan.

Dolceroma, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film italiano del 2019 diretto da Fabio Resinaro, con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Claudia Gerini, Francesco Montanari e Armando De Razza. Un aspirante scrittore è costretto a lavorare in un obitorio in attesa di sfondare. L’opportunità arriva grazie a un grande produttore cinematografico, che decide di portare in scena il suo romanzo. Quello che sembra un sogno divenuto realtà si trasforma presto in una serie di eventi poco incoraggianti. Toccherà allo scrittore fare ordine al caos.

Disobedience, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017 diretto da Sebastián Lelio, con Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Cara Horgan e Mark Stobbart. Ronit torna a casa per il funerale del padre. Si ritrova a lottare contro il pregiudizio per il suo amore proibito nei confronti di un'altra donna nella comunità ebraica della Londra contemporanea.

Le pagine della nostra vita, ore 21:14 su Premium Cinema Emotion

Film diretto da Nick Cassavetes, con Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands, James Garner, James Marsden, Sam Shepard e Joan Allen. Nella Carolina del Sud degli anni ’40 che un ragazzo di estrazione operaia conosce la rampolla di buona famiglia Allie Hamilton. I due, separati dalle convenzioni sociali, riusciranno con l’amore e la passione a superare qualsiasi ostacolo.

Film biografici da vedere stasera in TV

Frida, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Film biografico del 2002 diretto da Julie Taymor, con Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Antonio Banderas, Valeria Golino e Edward Norton. Una pellicola ripercorre la vita della pittrice messicana Frida Khalo, raccontandone gli amori e i momenti più significativi. Il film ha ottenuto tre candidature e vinto un premio agli Oscar.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Paddington, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2014 diretto da Paul King, con Nicole Kidman, Peter Capaldi, Sally Hawkins e Julie Waters. Un giovane orso peruviano parte alla volta di Londra, alla ricerca di una vita migliore. Arrivato in stazione si rende subito conto che quello che aveva sognato non corrisponde alla realtà. Almeno finché non incontra la famiglia Brown.

Film thriller da vedere stasera in TV

La confraternita, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

In prima visione tv arriva questo film thriller del 2019 diretto da Jean-François Rivard, con la talentuosa Claire Coffee come protagonista. Ashley è una donna che sta attraversando un periodo di grande difficoltà, per questo si rivolge allora alla sorella Jasmine, che la porta da un gruppo di donne di cui fa parte. Una volta entrata a far parte della confraternita, la ragazza si accorge che le cose iniziano ad andare per il meglio, scoprendo però che dietro tutto c’è lo zampino della setta, che opera in modi non del tutto cristallini.

Film commedia da vedere stasera in TV

Harry, ti presento Sally..., ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 1989 diretta da Rob Reiner, con Meg Ryan, Carrie Fisher, Billy Crystal, Bruno Kirby, Lisa Jane Persky e Steven Ford. Due studenti universitari viaggiano in auto da Chicago a New York conoscendosi appena ma avendo un’amica in comune. Giunti a destinazione, si salutano frettolosamente, ma saranno destinati a rincontrarsi ciclicamente nel corso degli anni, senza sapere che nei loro destini arriverà l’amore.

Prendimi!, ore 21:14 su Premium Cinema

Film commedia del 2018 diretto da Jeff Tomsic, con Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress e Isla Fisher. Cinque amici sono ossessionati da un gioco che condividevano quando erano ragazzini e a maggio di ogni anno si ritrovano per rincorrersi e prendersi. Jerry è l’unico del gruppo a non essere mai stato acciuffato, per questo gli altri faranno di tutto per infrangere il suo primato.

Project x - Una festa che spacca, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2012 diretto da Nima Nourizadeh, con Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown, Dax Flame e Kirby Bliss Blanton. Thomas, Costa e JB decidono di organizzare una festa memorabile per togliersi di dosso l’etichetta di sfigati. Il mega party si trasformerà, però, in una totale distruzione a suon di musica.

Film storici da vedere stasera in TV

Paolo, Apostolo di Cristo, ore 21:00 si Sky Cinema Drama

Film storico del 2018 diretto da Andrew Hyatt, con Jim Caviezel, Joanne Whalley, Olivier Martinez, John Lynch e James Faulkner. Sul piccolo schermo arriva la storia dell’apostolo Paolo, colui che si distinto maggiormente per aver diffuso il messaggio di Gesù.

