La confraternita: una volta dentro, non ne puoi più uscire

Venerdì 14 febbraio alle 21 su Sky Cinema Suspense va in onda in prima tv il thriller su una donna in difficoltà che si rivolge a una misteriosa associazione per chiedere aiuto e si trova coinvolta in qualcosa di più grande di lei.

Appuntamento con le emozioni forti venerdì 14 febbraio alle 21 su Sky Cinema Suspense: il canale 306 di Sky manderà infatti in onda in prima tv La confraternita, thriller serrato diretto da Jean-François Rivard, con la talentuosa Claire Coffee come protagonista.

Claire interpreta Ashley, una donna che sta attraversando un periodo di grande difficoltà: non solo ha affrontato il lutto della morte della madre, ma si sta anche separando dal marito e il divorzio si annuncia a dir poco burrascoso. In aggiunta, al lavoro non ha ottenuto la promozione che sperava.

Depressa, si rivolge allora alla sorella Jasmine, che la porta da un gruppo di donne di cui fa parte. Questa confraternita, o meglio sorellanza, è guidata dalla carismatica Desiree e offre supporto a donne come lei, bisognose di un aiuto.

Da quando entra a far parte del gruppo, la vita di Ashley in effetti migliora. Il divorzio si risolve in suo favore e finalmente ottiene la tanto agognata promozione al lavoro. E in generale arriva a sentirsi soddisfatta di sé, come mai lo era stata prima.

Ma ben presto Ashley scopre che dietro questi avvenimenti positivi c’è lo zampino della confraternita, il cui modus operandi è tutt’altro che cristallino. Quando se ne accorgerà sarà però tardi, perché nel frattempo il gruppo le chiederà di dimostrare la sua fedeltà.