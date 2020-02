ZeroZeroZero, episodio 1

Italia, Calabria: Don Minu La Piana raduna tutti i capi della 'ndrangheta per dare loro un'ottima notizia: è in arrivo un gigantesco carico di cocaina, e tutti loro ne beneficeranno. Suo nipote Stefano, giovane, ambizioso e spregiudicato, ha però altri piani per il suo futuro. Intanto, in Messico un manipolo di soldati delle Forze Speciali insegue i capi del cartello della droga: i due fratelli Leyra. Manuel Leon Contreras, detto Vampiro, affronta l'ennesima giornata infernale facendo affidamento sull'unica cosa che conta veramente: la fede. E' il Signore a guidarlo, e finché sarà così non si fermerà. Produttori, compratori e intermediari: a New Orleans, l'imprenditore Edward Lynwood, insieme a sua figlia Emma, la sua vice, decide di rischiare il tutto per tutto pur di portare a casa un accordo di fondamentale importanza. Sarà la sua compagnia di trasporto navale a far arrivare il carico dall'altra parte del mondo, ma ogni cosa ha un prezzo. Spettatore senza voce in capitolo di questo delicato momento è Chris, il figlio minore di Edward, colpito dalla Malattia di Huntington, lo stesso morbo che si è portato via sua madre quando lui era solo un bambino.

ZeroZeroZero, la trama della serie tv

ZeroZeroZero, episodio 2

A causa delle lotte intestine della 'ndrangheta, le attività e le risorse dei Lynwood sono seriamente compromesse, ma la combattiva Emma non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro: semplicemente ciò non è più possibile, dunque bisognerà trovare il modo di andare avanti. Anche Chris si trova obbligato a fare la sua parte, ma in realtà per lui si tratta di una piccola vittoria: finalmente farà qualcosa di utile per la sua famiglia e per difendere l'eredità dei Lynwood. Proprio per questo motivo finisce per imbarcarsi sulla Miranda, la nave mercantile che nasconde un’immensa spedizione di cocaina in partenza dal Messico e che è diretta verso il porto di Gioia Tauro in Italia. Intanto Manuel deve risolvere un contrattempo piuttosto fastidioso.