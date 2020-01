Per il ruolo di Judy Garland, Renée Zellweger è candidata all’Oscar, l'attrice divenuta celebre grazie a “Il diario di Bridget Jones” e a “Chicago”, racconta come si è preparata al ruolo che la vede protagonista. Nel cast di “Judy” troviamo, accanto a Renée Zellweger, Bella Ramsey e Lewin Lloyd, nei panni dei figli Lorna e Joey. Fino al 1969 Judy Garland si è esibita in teatro e al cinema con una carriera durata oltre quarant'anni, conquistando tutto il mondo con il suo spirito, la sua intensità e le sue incredibili doti vocali.

"Sono solo una delle milioni di persone che si sono innamorate di lei", dice Renée Zellweger del suo personaggio nel film Judy . "È amata e venerata a livello internazionale, come probabilmente la più grande performer che sia mai esistita". Eppure, nonostante ciò, il 1969 vide una Garland molto diversa dalla baby star degli anni '30 e la celebrità hollywoodiana degli anni '40 e '50. La vita dura l'aveva resa inaffidabile e, mentre il lavoro diminuiva, si era indebitata e aveva perso la casa. Nel tentativo di guadagnare denaro per provvedere ai suoi figli piccoli, Judy ha accettato un lavoro redditizio, cantando per una stagione di cinque settimane a Londra al Talk of the Town, l'elegante night club di Bernard Delfont.

Renée Zellweger, per prepararsi al ruolo ha letto molti libri, autobiografie, ha raccolto le testimonianze delel persone che la conoscevano. "Ho cercato di immaginare partendo da quello che so sull'esibirsi, sul viaggiare, essere lontano dalla famiglia e dagli amici..." Guarda il video e scopri cosa ci ha raccontato l'attrice dalla sua viva voce.