Judy Garland: Renée Zellweger interpreterà l'attrice nel film "Judy"

Renée Zellweger è pronta per portare la vita, i sentimenti e le emozioni dell' attrice sul grande schermo. "Judy" debutterà nelle sale cinematografiche americane il 27 settembre 2019.

La storia, le emozioni, la vita privata e l’amore di una delle più grandi icone mai esistite stanno per rivivere al cinema. Renée Zellweger sarà la protagonista dell’adattamento cinematografico di “End of the Rainbow”, dramma musicale scritto da Peter Quilter e dedicato agli ultimi mesi di vita della star.

Judy Garland: una star iconica

Judy Garland nasce il 10 giugno 1922 nel Minnesota, il resto è storia del cinema. A soli sette anni l’attrice debutta nel mondo dello spettacolo prendendo parte a pellicole e musical che si riveleranno poi fondamentali per la sua formazione artistica. La grande esplosione mediatica arriva nel 1939 grazie al ruolo di Dorothy all’interno de “Il Mago di Oz” di Victor Fleming. L’interpretazione della giovane Judy viene apprezzata dal pubblico e della critica che la rendono una delle celebrity più famose in ogni angolo del pianeta.

Il film fa incetta di nomination agli Academy Awards trionfando nella categoria “Best Music Original Song” grazie al capolavoro “Over the Rainbow”, divenuto poi uno dei brani più famosi nella storia della musica. Tuttavia la pellicola permette a Judy (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) di conquistare anche un “Academy Juvenile Award”, premio consegnato dal 1935 al 1961 a quegli attori in grado di spiccare nonostante la giovanissima età; la prima statuetta venne assegnata nel corso della settima edizione a Shirley Temple che all’epoca aveva soltanto sei anni.

Negli anni successivi Judy Garland aumenta sempre di più la sua fama diventando una delle artiste più apprezzate, influenti e celebri della settima arte alternando impegni sul grande schermo a uscite discografiche e show televisivi. Tra i suoi lavori indimenticabili troviamo “È nata una stella”, il primo remake ufficiale del celebre film del 1937 che valse a Judy una nomination agli Academy Awards e una vittoria ai Golden Globe del 1955 come “Miglior attrice protagonista”.

“Judy”: il film che racconta l’attrice

Nei prossimi mesi il talento e il carisma di Judy rivivranno al cinema grazie a Renée Zellweger che vestirà i panni dell’attrice per raccontare i suoi ultimi mesi di vita nella pellicola diretta da Rupert Goold.

Il film vedrà la presenza di Finn Wittrock nei panni di Mickey Deans, quinto e ultimo marito della star. “Judy” farà il suo debutto nelle sale cinematografiche a stelle e strisce il 27 settembre e in quelle del Regno Unito il 4 ottobre 2019.