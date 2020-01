Judy, il cast del film

Il 30 gennaio arriva nelle sale cinematografiche “Judy”, il nuovo film di Rupert Goold ispirato all’intramontabile mito di Judy Garland.

Attrice, cantante e ballerina, Judy Garland raggiunge la fama internazionale grazie alla sua interpretazione ne “Il Mago di Oz”. Tuttavia, la sua non fu esattamente una vita rosa e fiori: mamma di Lorna e Joey, in causa con il marito per la loro custodia, nel 1968 è piena di debiti, senza casa e con una voce ormai debole. Così, lascia gli USA e si trasferisce a Londra, dove la sua fama è ancora intatta: qui stipula un contratto con Bernard Delfont per esibirsi nel suo celebre nightclub, The Talk of the Town, per cinque settimane. Ma non è esattamente questa la vita che sognava.

“Judy”: per Renée Zellweger, un ruolo da Oscar

Per il ruolo di Judy Garland, Renée Zellweger è candidata all’Oscar. Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale in “Betty Love” (2010), diviene celebre in tutto il mondo grazie a “Il diario di Bridget Jones” e a “Chicago”: per entrambi, riceve una candidatura alla celebre statuetta.

L’Oscar, Renée Zellweger lo porta a casa per “Ritorno a Cold Mountain”. Dopo una pausa cominciata nel 2010, torna in scena nel 2016 con “Una doppia verità” di Courtney Hunt e con “Bridget Jones’s Baby”. Ma è proprio “Judy”, a valerle il plauso della critica. Oltre a numerosi premi.

«Questo non è un film come un altro: è diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto prima. Questo non vuol dire che tutte le altre esperienze fossero meno speciali, ma sentivo come se questo film avesse uno scopo diverso. Percepivo una certa ingiustizia in quella coltre di tragedia della vita di Judy, ho pensato che tutti su quel set eravamo in qualche modo lì per renderle giustizia. Non sapevo che le somministrassero medicine varie quando ancora era in una fase prepuberale, per ridurre il suo peso, per rallentare il suo sviluppo, per svegliarla, per andare a dormire: la causa che probabilmente ha portato alla sua dipendenza. Per tutti era la ragazzina felice e invece la sua infanzia era a pezzi», ha dichiarato la Zellweger a proposito del suo ruolo nel film.

“Judy”: il cast

Accanto a Renée Zellweger, nel cast di “Judy” troviamo Bella Ramsey e Lewin Lloyd, nei panni dei figli Lorna e Joey.

La Ramsey, attrice britannica classe 2003, ha debuttato nella serie tv “Il Trono di Spade” nel ruolo della giovane nobile Lyanna Mormont; Lewin Lloyd, anch’egli giovanissimo, ha recitato nella serie “His Dark Materials - Queste oscure materie”.

Bernard Delfont, proprietario del nightclub The Talk of the Town, è interpretato da Michael Gambon, 80enne attore britannico noto per l'interpretazione di Philip Marlowe nella serie della BBC “The Singing Detective” e per il ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter. Tantissimi i ruoli interpretati in carriera, alcuni in film molto celebri come “The Good Shepherd - L'ombra del potere” e “The Pusher”.

Rosalynd Wilder, la donna incaricata di occuparsi di Judy, è invece Jessie Buckley, attrice irlandese famosa soprattutto per le sue interpretazioni a teatro e in tv. Al cinema l’abbiamo vista in “Beast” e in “A proposito di Rose - Wild Rose”.