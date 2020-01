Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 29 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 29 gennaio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Peppermint - L’angelo della vendetta”, con un grande personaggio femminile, interpretato da Jennifer Garner. Diretto da Pierre Morel, il film racconta la storia di Riley North, una giovane madre che, dopo aver assistito all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di narcotrafficanti, cambia radicalmente la propria vita. La troviamo dopo cinque anni nei panni di un’assassina assetata di giustizia e di vendetta. Un action movie che mostra un altro lato delle donne, capaci di tutto se ferite.

Resta anche domani, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2014 per la regia di R. J. Cutler, con Chloe Grace Moretz, Jamie Blackley, Mireille Enos, Joshua Leonard e Stacy Keach. Alle prese con la decisione più difficile della sua vita, la diciassettenne Mia Hall è chiamata a scegliere tra il perseguimento dei suoi sogni musicali a Huilliard e Adam, amore della sua vita. Il destino ha in serbo per lei qualcosa di terribile: un incidente automobilistico la manda in coma e ha un’esperienza extracorporea. Da lì, può vedere quello che effettivamente è la sua vita e scegliere tra il risvegliarsi in un’esistenza più complessa o dormire per sempre.

La tregua, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

“La tregua” è un film del 1997 di Francesco Rosi, ispirato all’omonimo romanzo del ’63 di Primo Levi. Con John Turturro, Massimo Ghini, Rade Šerbedžija e Roberto Citran. Nel ’45, la Germania nazista si difende dall’arrivo delle truppe sovietiche e americane. I soldati tedeschi abbandonano i campi di concentramento, cercando di cancellare le tracce di una carneficina. Tra i deportati ad Auschwitz c’è Primo Levi, ebreo e partigiano che inizia il suo viaggio per tornare a casa. Un film intenso e struggente, per non dimenticare.

Devil’s Knot – Fino a prova contraria, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico diretto da Atom Egoyan, con Reese Witherspoon, Colin Firth, Mireille Enos, James Hamrick e Christopher Higgings. Nel 1993 tre bambini vengono uccisi a Memphis. Grazie alla testimonianza di Vicki, la polizia arresta tre adolescenti, ma le prove a loro carico sono poche tra segreti, riti satanici e musica heavy metal. Un film che lascia col fiato sospeso, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto.

Film biografico da vedere stasera in TV

Una giusta causa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film biografico americano del 2018 per la regia di Mimi Leder, con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux e Sam Waterston. Ruth Bader Ginsburg è una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell'Università di Harvard. Nonostante il suo talento, viene però rifiutata da tutti gli studi legali solo perché donna. Sostenuta dall'avvocato progressista Dorothy Kenyon, accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Contro il parere di tutti, Ruth vince il processo che determina un precedente nella storia legale statunitense.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Moonacre – I segreti dell’ultima luna, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Film d’avventura del 2008 diretto da Gabor Csupo, con Dakota Blue Richards, Augustus Prew, Ioan Gruffudd, Natascha McElhone e Tim Curry. Maria Merryweather, 13 anni, alla morte del padre si trova senza un soldo, costretta a lasciare la città per trasferirsi in un'isolata tenuta di campagna a Moonacre Valley, dove vive il suo taciturno zio, Sir Benjamin Merryweather. Unica consolazione per la ragazza, nonché unico lascito del genitore, è un libro che, ben presto, Maria scoprirà non essere un libro qualsiasi.

Mad Max: Fury Road, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di George Miller, con Hugh Keays-Byrne, John Howard, Richard Norton, Zoë Kravitz, Melissa Jaffer. In un futuro imprecisato post-apocalittico la Terra è in mano ai predoni. Tra questi vi è Immortan Joe, che controlla la Cittadella con il pugno di ferro, finché la sua compagna e "Imperatrice" lo tradisce, portando con sé le schiave e concubine di Immortan. Il nuovo capitolo della saga diretta dal premio Oscar George Miller. Il film ha ottenuto 10 candidature e vinto 6 premi Oscar.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il segreto della pozione magica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Regia di Alexandre Astier e Louis Clichy. Asterix e Obelix sono protagonisti in una nuova avventura alla scoperta della celebre pozione magica e dei suoi segreti. Tratto dai fumetti targati Hachette Livre, il film d’animazione in computer grafica è stato realizzato dai francesi di M6 Studios con la collaborazione di Mikros Animation.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Topaz, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film di spionaggio del 1969 per la regia di Alfred Hitchcock, con Frederick Stafford, Dany Robin, Michel Piccoli e Philippe Noiret. 1962: su incarico della CIA, l’agente Devereaux vola a Cuba per raccogliere informazioni sull’installazione di missili sovietici nell’isola. Juanita, vedova anticastrista di un eroe della Rivoluzione, gli fornisce informazioni decisive fino a che non viene scoperta e assassinata. Ora, per l’agente Devereaux è tempo di una nuova missione in Russia denominata “Topaz”, in cui sono coinvolte molte persone importanti della società francese.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ti presento Sofia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia romantica del 2018 diretta da Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani e Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker che ora ha un negozio di strumenti musicali. Divorziato e con una figlia di 10 anni, manda a monte ogni appuntamento con nuove possibili compagne perché non fa altro che parlare di lei, di Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente. Ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara non sopporta assolutamente i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini?

A Modern Family, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film commedia in prima visione TV diretto da Andrew Fleming, con Steve Coogan e Paul Rudd. Erasmus Brumble è un celebre chef, mentre Paul Morgan è un produttore televisivo e compagno di Erasmus. I due conducono una felice vita di coppia nella loro bella casa nel New Mexico, fino al giorno in cui un imprevisto sconvolge tutto. Bill, un bambino di dieci anni, si presenta alla loro porta sostenendo di essere il nipote di Erasmus, che effettivamente anni prima aveva avuto un figlio da una fugace relazione eterosessuale, perdendone però le tracce.

Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1985 per la regia di Sergio Martino, con Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Milena Vukotic. Lo scarso rendimento dei due calciatori Gigi e Andrea sta portando la squadra della Marchigiana in fondo alla classifica. I due vengono messi in panchina e Andrea perde il posto anche nel cuore della vedova Mirtila, sponsor della squadra, che è stata conquistata dal giovanissimo Vacca. Ma l'atletico Vacca si infortuna prima di una partita di Coppa e saranno proprio Gigi e Andrea a "trascinare" la squadra verso la vittoria.

Tutta colpa di Freud, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2014 per la regia di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Laura Adriani. Lo psicologo Francesco è rimasto il solo genitore delle sue tre figlie e si dedica con amore al suo ruolo di papà. Le tre ragazze sono però molto sfortunate in amore e avranno bisogno dei suoi consigli preziosi. Da un soggetto pensato con Leonardo Pieraccioni e Paola Mammini, una sceneggiatura leggera impreziosita da battute azzeccate.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Viaggio nell’isola misteriosa, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’avventura del 2012 diretto da Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luis Guzmán e Vanessa Hudgens. Sean e il fidanzato di sua madre si avventurano in in viaggio su un’isola mitica, abitata da mostri. La loro missione è quella di ritrovare il nonno di Sean, di cui non si hanno più tracce.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

Contact, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Robert Zemeckis. Un film con Jodie Foster, James Woods, Tom Skerritt, Matthew McConaughey, William Fichtner. Una scienziata, Ellie Harroway, risponde a segnali che provengono da Vega e decide di recarsi nello spazio per entrare in contatto con gli extraterrestri. Un film di fantascienza del 1997, da vedere.

Terminator 3: le macchine ribelli, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film americano del 2003 per la regia di Jonathan Mostow, con Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl e Claire Danes. John Connor ha ventidue anni e vive in incognito. Ma Skynet non si dà per vinta e invia indietro nel tempo T-X, il killer cyborg più sofisticato che esista: si tratta di una macchina letale, tanto spietata quanto bella nelle sue sembianze umane, infinitamente più distruttiva dei Terminator che l'hanno preceduta. Mancano appena tre ore al giorno del Giudizio, e Connor capisce che l'unica speranza di sopravvivenza è affidata al cyborg Terminator, il suo ex nemico che appare ormai obsoleto...

